20 feb. 2023 - 18:00 hrs.

La cantante colombiana Karol G sorprendió a la Quinta Vergara con su espectáculo musical y con acciones que demostraron su cercanía con el público.

Uno de los hitos que más marcó el espectáculo de la "Bichota", fue que subió a dos niñas a cantar con ella al escenario.

La primera fue Adela, quien llamó la atención al tener una peluca roja con la que simulaba el look de la cantante; mientras que la segunda fue Matilda, quien se llevó la gaviota de oro de la cantante tras impresionar con sus pasos de baile.

"No se volvió a sacar la peluca"

La madre de Adela, niña de 4 años que reside en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, se refirió al fanatismo de la menor hacia Karol G.

La presentación en la Quinta Vergara no era la primera vez en que Adela veía a la colombiana en vivo, ya que había asistido a un concierto en el Movistar Arena, el cual cambió su fanatismo por la cantante.

Adela y Karol G. (Aton)

"Desde que la llevé al Movistar Arena, marcó un antes y un después en ella. No es lo mismo escuchar a un artista que verlo en vivo. No se volvió a sacar la peluca, ni para ir al jardín", contó Claudia de la Cruz, mamá de Adela, a Soy Valparaíso.

La mujer, quien es madre soltera, contó que la entrada para el Festival la compró en la reventa, pero siempre su objetivo fue que la niña pudiera estar al lado de la cantante.

"La entrada para el festival la compré revendida, sin saber en qué lugar de Palco me tocaría. Mi objetivo era que llegara al escenario", comentó.

Adela "estuvo toda la semana esperando cantar con Karol G, me decía", reveló la orgullosa madre, quien reflexionó que "a pesar de ser mamá soltera, y lo mucho que me costó comprar la entrada, mi pago es verla así de feliz. Es una oportunidad que no se volverá a repetir".

Todo sobre Viña 2023