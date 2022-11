"No le daban el baño, se orinaba": Excompañero de Chyno Miranda en centro de rehabilitación denuncia graves maltratos

15 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Mientras más pasan los días, más detalles surgen sobre la situación del cantante venezolano Chyno Miranda. Ahora, un excompañero del centro de rehabilitación "Tía Panchita" contó lo que supuestamente vivió el artista cuando estuvo internado.

El intérprete de "Mi Niña Bonita" es noticia desde principios de año cuando se comenzó a especular que planeaba fugarse del lugar, porque no cumplía con las condiciones adecuadas para que estuviera allí.

Desde entonces fue mucho lo que se dijo, hasta que el 3 de noviembre un video se hizo viral, en cuyas imágenes se podía ver cómo trasladaban al cantante a otro centro de rehabilitación por órdenes de un tribunal.

La versión del excompañero de habitación de Chyno Miranda

En medio de la polémica por la situación que vive el cantante venezolano, un nuevo testimonio sale a la luz. Se trata de un excompañero de habitación que le contó a Univisión cómo fueron, supuestamente, los días en "Tía Panchita".

Según dijo esta persona, cuyo nombre mantuvieron en reserva, al cantante, al igual que al resto de los pacientes, lo hacían levantarse a las 5 de la mañana todos los días.

Dentro de las rutinas estaba contemplado que hicieran la cama, limpiaran las habitaciones y los baños; algo que según señaló era bastante desagradable, pues no habían condiciones higiénicas en el lugar.

“En la mañana, cuando nos parábamos teníamos que tender las camas y dejarlas derechitas, limpiar los baños, limpiar excrementos... teníamos que limpiar los cuartos, las ratas pasaban por los cuartos, por los baños, y era muy desagradable hacer eso, porque tú estabas en un centro supuestamente de recuperación”, relató a "Despierta América" de Univisión.

El hombre además aseguró que cuando conversaba con Chyno Miranda, este le decía que estaba buscando la manera de salir del lugar. "Yo estoy mal, Jorge, necesito salir de aquí", le habría dicho, recordando también que lo forzaban a tomar medicamentos.

A juicio del excompañero de Chyno, en el centro de rehabilitación "Tía Panchita" realmente trataron mal al cantante.

“Chyno siempre fue sancionado porque a veces no se levantaba a las cinco de la mañana, porque no podía con su alma, porque estaba dopado, porque tenía que hacer popó en la madrugada, porque no le daban el baño; porque se orinaba. Chyno realmente fue muy maltratado”, dijo.

En su cuenta en twitter el Fiscal Tarek William Saab informó que el caso del artista Jesús “Chyno” Miranda fue asignado a las fiscalías 30 y 46 nacional, con base en una solicitud de traslado del centro Tía Panchita ordenada por el Tribunal 9no en lo civil AMC. pic.twitter.com/fB1Aclwvzu — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) November 6, 2022

La relación entre Chyno y Nacho

El excompañero de habitación de Miranda también respondió a preguntas relacionados con Nacho, quien en el pasado fuera el excompañero de dúo del cantante.

“Él me hablaba mal de Nacho. Él no quería saber nada de Nacho...”, dijo el hombre, quien no especificó el porqué de las molestias de Chyno con su excompañero de trabajo.

Hasta ahora Miguel Ignacio Mendoza “Nacho” no se pronunciado sobre lo que vive su excompañero, con quien logró la internacionalización de su carrera artística. El cantante prefiere mantenerse al margen y evita emitir alguna declaración.

