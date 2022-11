Mamá de Chyno Miranda aclara qué pasa con el dinero de su hijo: "Yo soy la persona que dirige y da las órdenes"

14 nov. 2022 - 15:05 hrs.

La madre de Chyno Miranda no cesa en su batalla por recuperar el control sobre el proceso de rehabilitación de su hijo. Alcira Pérez volvió a hablar sobre el tema. Aclaró las dudas con relación a la forma en que se maneja el dinero del cantante en medio de la crisis que atraviesa.

Pérez mantiene una disputa legal con la novia de Chyno, Astrid Falcón, a quien no quiere cerca de su hijo, pues asegura es quien le suministra drogas.

Luego de que retiraran al cantante del centro de rehabilitación "Tía Panchita" hacia otra clínica, por órdenes de un tribunal, la mamá del intérprete no deja de reclamar su custodia.

¿Qué pasó con el dinero de Chyno Miranda?

En medio de la polémica que causa la historia del cantante, son muchas las interrogantes que surgen. A Chyno lo internaron en "Tía Panchita" en diciembre de 2021 y, según versiones que surgieron recientemente, la decisión no surgió de manera voluntaria.

Según declaró la exasistente del cantante, Alexandra Jiménez, al integrante del famoso dúo Chyno y Nacho lo internaron cuando él viajó a Venezuela a pasar unos días con su mamá. Alcira sería quien tomó la decisión de dejarlo en el centro de rehabilitación, pues él pensaba que solo sería por unos días.

La mamá de Chyno habló por segunda vez en exclusiva con la revista People en Español, medio que también entregó a mediados de este año fotografías de Miranda junto a ella y otros parientes en el centro de rehabilitación, donde estuvo hasta inicios de noviembre.

Al ser consultada sobre el presupuesto que se recaudó por medio de los conciertos que hicieron otros artistas, 70 mil dólares aproximadamente, Alcira Pérez negó que su sobrina Yurabi Pérez se haya apropiado indebidamente de ese dinero.

Ante la pregunta de si es verdad que su sobrina Yurabi Pérez solo buscó el dinero de su hijo, Alcira respondió que “no. Yo soy la persona que dirige y da las órdenes en lo que vamos a gastar para la recuperación de Jesús”, dijo la madre del cantante.

A la mujer también la consultaron sobre el video que Chyno Miranda grabó poco después del traslado a la nueva clínica donde está, El Cedral. En las imágenes él se quejaba del anterior centro.

“Bueno, le voy a decir sinceramente lo que él me dijo, es que esa clínica [Tía Panchita] tenía muchas normas, a ellos no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba”, respondió Pérez, quien busca retomar el control sobre el tratamiento y recuperación de su hijo.

