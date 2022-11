Novia de Chyno Miranda aparece y niega secuestro del cantante: "Estamos en proceso para que sepan solo la verdad"

08 nov. 2022 - 20:00 hrs.

La tragedia que ha vivido el cantante Chyno Miranda aún no queda clara para sus millones de fanáticos, pero en Instagram apareció una cuenta adjudicada a su actual novia, Astrid Falcón, quien promete contar toda la "verdad".

El intérprete ha estado ausente de los escenarios desde hace más de un año, ya que fue recluido en el centro de rehabilitación “Tía Panchita”, en Caracas, de donde fue sacado hace pocos días bajo las órdenes de un tribunal.

Anterior a esto, en 2020, el intérprete de “Mi niña bonita” fue diagnosticado con neuropatía periférica y una encefalitis producto del Covid-19 que lo llevaron a permanecer en una silla de ruedas.

Novia de Chyno abre cuenta de Instagram

Tras su divorcio de Natasha Araos, el cantante mantiene una relación con Astrid Falcón, quien ha sido la joven que lo ha acompañado en estos momentos donde su salud física y mental ha estado bajo completo hermetismo.

De hecho, en el momento de su traslado, se puede ver que Astrid estaba al lado del cantante. Ahora, la pareja del artista habría abierto una cuenta de Instagram, desde donde prometió que muy pronto será el artista quien hablé.

“Pronto la verdad, estamos en proceso para que sepan solo la verdad”, se puede leer en un mensaje que compartió. Asimismo, aseguró que están en el proceso de recuperar la cuenta personal del artista.

Astrid Falcón también ha compartido fotografías del lugar donde se encuentra el intérprete urbano, dejando claro que está bien alimentado y bajo tratamiento médico. “Nuestro corazón está contento, cada vez que pueda les mostraré alguito”, dijo en uno de los post.

Por su parte, el influencer venezolano, Irrael Gómez, compartió un video sobre las condiciones en la que se encontraba el cantante en "Tía Panchita".

Madre de Chyno Miranda acusa a la novia de suministrarle drogas

Hasta ahora, Astrid Falcón hace silencio sobre las acusaciones hechas por la madre de Chyno Miranda, Alcida Pérez, quien aseguró que fue ella misma la que se encargó de suministrar drogas.

“En estos momentos, mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestraron. Una persona que es cuarentena para él, no le va hacer bien. Ella le suministraba la droga a él. Si yo lo dejo con ella, se me muere mi hijo y por eso yo lo interné”, aseguró durante una entrevista.

La versión de la madre del cantante, coincide con la del manager, Julio Ducharne, quien también usó su cuenta de Instagram para asegurar que Chyno Miranda había logrado avances durante su reclusión en “Tía Panchita”.

Alcida Pérez acudió este 7 de noviembre a la clínica donde actualmente se encuentra internado el artista, donde pudo constatar su estado de salud.

