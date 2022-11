A un mes de su inquietante foto publicada en redes sociales: Así se encuentra Amaia Montero

15 nov. 2022 - 08:00 hrs.

Ha pasado poco más de un mes desde que la cantante española Amaia Montero causó preocupación entre sus fanáticos, tras subir una imagen a su cuenta de Instagram, que acompañó con una melancólica frase.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", escribió en la descripción (que horas más tarde borró) de la foto, en la que aparece mirando de frente a la cámara, con su cabello despeinado.

Actualmente, una fuente cercana a Amaia contó al medio El Español, que la cantautora "va mejor y está bien", en cuanto a su estado anímico.

Así se encuentra Amaia Montero

Pese a que en un principio se pensaba sobre la posibilidad de que la misma Montero hablara acerca de la situación que vivió y sobre su estado anímico, según consigna el medio citado, esas declaraciones públicas no ocurrirán.

Sin embargo, en el mismo medio, la fuente cercana a Amaia aseguró que prontamente la cantautora espera retomar sus actividades profesionales, además de su presencia en redes sociales, lo que sí, sin referirse mucho a lo que ocurrió en las últimas semanas.

Lo anterior, debido a que se señala que Amaia siempre hizo un especial énfasis en querer delimitar bien la línea entre su vida personal y su faceta como figura pública.

Por último, el informante anónimo manifestó que Amaia se encuentra ansiosa por el lanzamiento de su nuevo material. "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien", cerró la fuente cercana a la cantautora.

