Cuñada de Cristiano Ronaldo es okupa y está en la ruina: Denuncia que la esposa del futbolista no le ayuda

14 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Pese a que el millonario futbolista del Manchester United Cristiano Ronaldo aparenta tener una vida familiar perfecta junto a su esposa, la modelo Georgina Rodríguez, y sus hijos, esta imagen no estaría muy cerca de la realidad.

Todo sobre Cristiano Ronaldo

Y es que, recientemente, una hermana de la modelo, y por lo tanto cuñada del astro del fútbol, se puso en contacto con un programa de televisión español en donde aseguró que está viviendo en una situación muy precaria económicamente y que vive como okupa hace tres años.

Además, subrayó que pese a la fortuna que Cristiano y su esposa comparten, se ha comunicado con su hermana para pedirle ayuda, sin embargo, se ha encontrado con la negativa de Georgina.

Los dichos de la cuñada de Cristiano

El pasado domingo 13 de noviembre, Patricia, la cuñada de Cristiano, se puso en contacto con el programa "Socialité" de la cadena española Telecinco, para revelar la pésima relación que tiene con su hermana Georgina, además de evidenciar que está en la ruina.

Al respecto, la hermana de Georgina aseguró que "yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo, yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos...".

"Como hermana no me espero todo esto", agregó, enfatizando en que "a veces tengo para comer, otras no... A veces tengo para pagar el alquiler, otras no...".

Vale decir que la mala relación de Patricia con la familia Ronaldo, y en especial con su hermana Georgina, proviene desde hace mucho tiempo, pero se acrecentó con la muerte del padre de ambas hace tres años. De hecho, en este punto, Patricia indicó que "aún no tiene las cenizas de su padre" y culpa de todos los problemas entre las dos a Georgina.

Finalmente, le envió un mensaje a su hermana y a su cuñado Cristiano Ronaldo, para que puedan ayudarla con su situación: "Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos", cerró.

Todo sobre Famosos