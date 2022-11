"Me echaron hace poco": Rodrigo Muñoz revela por qué lo expulsan de su casa "al menos una vez al año"

14 nov. 2022 - 09:20 hrs.

El popular actor Rodrigo Muñoz fue uno de los últimos invitados a un programa nocturno de Chilevisión, en el que abordó diversos aspectos de su vida personal, así como de su carrera televisiva y teatral.

En el programa, en que estuvo acompañado de distintos invitados, mantuvo en varias ocasiones una distendida conversación, en la que compartió sus divertidas anécdotas frente a las cámaras.

Sin embargo, al momento de interactuar con el presentador, Jean Philippe Cretton, entregó detalles de su vida personal, cuando este le preguntó si es verdad que lo echan de su casa "al menos una vez año", a lo que Muñoz respondió con honestidad que "me pasan echando, sí".

"Me echaron hace poco"

Para entrar en más detalles sobre por qué lo echan de su casa, el actor comenzó relatando la última vez que, tras una discusión con su esposa, la actriz Claudia Pérez, tuvo que irse de su hogar nuevamente, hecho ocasionado por un problema que surgió en el jardín de su casa.

"Vivo con puras mujeres, entonces es complicado, porque no tienen parámetros de cómo nos comportamos los hombres", comenzó explicando el actor.

"Por ejemplo, soy el encargado de regar el patio, ella el jardín. Un día llega la Claudia y me dice 'me mataste una planta. Estaba hermosa y no la regaste'", agregó sobre su última discusión.

En la misma línea, confesó que "por la planta me echaron hace poco", y aprovechó de descargar su frustración diciendo en tono de broma: "Maldita planta, la odio, un gladiolo. Lo ahorcaría".

Finalmente, para dar por concluido el tema, el presentador le aseguró a Rodrigo Muñoz que no lo iba a echar del programa, y entre risas continuó el espacio tras la curiosa confesión que hizo reír al resto de invitados.

