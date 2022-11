Pablo Zúñiga mostró en video cómo vivió fuerte sismo en la región del Biobío: "La gente fiel se mantiene acá"

13 nov. 2022 - 16:30 hrs.

Durante la noche de este sábado, el comediante chileno, Pablo Zúñiga, se encontraba en un bar de Talcahuano realizando un show de stand up comedy, cuando comenzó el fuerte sismo registrado en la zona sur del país.

Si bien el movimiento telúrico marcó los 6.2 grados Richter, pareciera ser que esto no fue un impedimento para que el profesional siguiera con su rutina, y así lo dejó ver en un video compartido en su cuenta de Instagram.

"No fue impedimento para continuar el espectáculo"

"Estoy en Talcahuano, está temblando, la gente fiel se mantiene acá. Les prometo, está temblando muy fuerte… Las lámparas cómo se mueven…", parte diciendo en el video compartido a sus casi 100 mil seguidores.

Tras publicar este video, que actualmente tiene poco menos de 2 mil likes, Zúñiga recibió todo tipo de comentarios, principalmente alusivos al fuerte movimiento telúrico.

"Mientras se registraba el temblor o terremoto 6.2, estaba yo en el escenario @soberbiobar #talcahuano y por mi profesionalismo y capacitación. Seguí actuando mientras pedí a la gente que no escapara, y que levantara la mano para que el personal del local se acercara con la maquinita para hacer las transferencias y pagar la cuenta", escribió, en su estilo, en los comentarios del video.

"Luego de eso salir con el comprobante arriba para que los guardias lo detectaran, la gente fue muy obediente, no hubo ninguna persona que no pagara al salir, lesionados no sé, pero por lo menos daños materiales, ninguno, que es lo importante", finalizó su comentario.

Por su parte, el "Soberbio Bar" compartió el mismo video de Pablo, aunque en esta ocasión le escribieron: "En pleno show, un sismo 6.2 nos sorprendió, pero no fue impedimento para continuar el espectáculo. Tremenda noche junto al gran @PlabloZunigaTele", se detalló.

Ante esto, el comediante volvió a comentar que él siguió actuando y su principal preocupación fue ir en ayuda del local, para que el público saldara todas sus cuentas, y así se pudieran ir saliendo tranquilos sin accidentes.

