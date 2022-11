Kenita Larraín dice que quiere reconciliarse con Iván Zamorano a 18 años de cancelar su boda: "Tengo la disposición"

13 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Uno de los momentos más polémicos e icónicos de la farándula chilena, fue la cancelación del matrimonio entre Kenita Larraín e Iván Zamorano.

El 12 de febrero del 2004 se conoció la noticia que, incluso, fue llevada en la portada de importantes diarios de circulación nacional, dejando impactado al país.

Desde ese entonces, la relación entre ambos se quebró para siempre, y no se han vuelto a reencontrar públicamente, pese a que los dos ya rehicieron sus vidas con otras personas.

Kenita quiere reconciliarse con Zamorano

En un programa de Canal 13, la exmodelo fue consultada sobre si se encuentra disponible para retomar el contacto con Iván Zamorano y reconciliarse.

"Me encantaría, sería ideal para mí. Tengo toda la disposición, siempre he estado abierta a esa reconciliación, pero del otro lado no, y eso lo respeto", señaló en el espacio.

Larraín expuso que "si yo lo llamara sería un poco invasivo, sé que al menos hasta hace poco no me tenía buena ninguno de los dos, ni él ni su señora. Creo que las cosas se dan en el momento en que tienen que ser, y no quiero forzar nada".

Para concluir esta idea, María Eugenia aseguró que esta "reconciliación" le traería más ventajas a él que a ella, quien tendría más que superada esta situación.

"Si algún día se da, sería súper sanador para él, que está feliz con su familia, y para mí, que estoy feliz con la mía", concluyó.

