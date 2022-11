La emoción de Carla Jara tras tener que separarse por unos días de su hijo Mariano: "Se fue mi bebé"

11 nov. 2022 - 08:00 hrs.

Para muchas madres, sobre todo de niños, despegarse de sus hijos por algunos días puede ser algo duro. Bien sabe de esto Carla Jara, quien se encuentra viviendo esta situación durante esta semana.

Resulta que su único hijo, Mariano, el cual tiene junto a su pareja, Francisco Kaminski, se fue de campamento con sus compañeros. Fue la misma Carla quien lo llevó hasta el recinto donde se están quedando los niños.

"Ando sensible"

De acuerdo a las historias que subió Página 7, Carla Jara dijo a sus redes sociales que "mi bebé se va hoy, lleva una mochila más grande que él. Estoy muy nerviosa, pero todo va a estar bien. Lo va a pasar bien, vamos con fe".

No obstante, cuando su hijo ya estaba compartiendo con sus compañeros, la exparticipante de "Mekano" se desahogó y dio a conocer sus temores, los cuales no quiso revelar frente a su hijo.

"Ya se fue mi bebé. Yo soy una mamá aprensiva, así que me cuesta... qué idiota, porque yo sé que va a ir y lo pasará súper, pero es su primer campamento y ando sensible", dijo visiblemente emocionada.

Luego agregó que "les cuento para que vean cómo me siento, no sé cómo serán ustedes, quizá cuando el hijo se va de vacaciones o de campamento hacen una fiesta, pero a mí me cuesta todavía, porque es mi único hijo, mi regalón, mis ojos".

Por último, compartió una imagen de Mariano donde se le ve de lo más feliz sonriendo frente a la cámara, entregándole un mensaje de despedida. "Buen viaje, mi príncipe hermoso, nos vemos el viernes (11 de noviembre)", escribió.

Historia de Carla Jara

La primera noche sin Mariano en casa

Durante este jueves 10 de noviembre, tras pasar la primera noche sin Mariano en su casa, reveló que le costó conciliar el sueño y ha recibido poca información específica sobre su hijo, aunque sabe que está bien.

Jara agradeció la empatía que demostraron otras madres con la situación. "Les quiero agradecer a todas las mamás, ya que yo pensé que hoy en día eran todas mucho más relajadas, sin embargo, el porcentaje estuvo súper alto, el 90% es aprensiva", indicó.

"Yo sé que hay que soltarlos y es súper necesario para ellos también (...) pero obviamente a algunas personas se les hace más difícil que a otras", añadió.

