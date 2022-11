"Me duele demasiado": Daniela Castro rompe en llanto y dispara contra su expareja asegurando que le debe dinero

10 nov. 2022 - 11:35 hrs.

La exparticipante de "MasterChef Chile", Daniela Castro, se descargó con todo a través de sus redes sociales, apuntando directamente contra su expareja, el cocinero Max Rivera Papic.

Si bien no dio de forma explícita su nombre, las características que entregó en su relato dejan en claro que se refiere a él, con quien terminó a comienzos de este año 2022.

El descargo de Daniela Castro

Mirando directamente a la cámara, Castro partió diciendo que "la pregunta del día de hoy es: ¿Cómo hay alguien que le debe millones de pesos a millones de personas, pero sí tiene plata para pagarse un pasaje a París y después a Chile? No entiendo. No, sí entiendo, todos sabemos el nombre de los que hacían esas cosas, pero uy... hablo por mí y por todos mis compañeros, que somos varios".

Sobre el video escribió que "me faltó Buenos Aires, me acaban de decir. Ojalá piensen en las familias a las que debe millones. Hay gente cara de raja y habemos muchos afectados... qué impotencia. Me llamaron personas llorando de la impotencia".

Cabe precisar que mientras Daniela se descargaba, Maximiliano justo había subido una imagen de un trozo de carne a su cuenta de Instagram, asegurando en la georeferencia que se encontraba en Buenos Aires, Argentina.

Publicación de Maximiliano Rivera Papic

Daniela Castro justificó el video que realizó, explicando que si lo hizo, es porque "no se puede hacer nada legal y me genera una impotencia terrible y como que colapsé, no puedo creer que haya gente tan fea con personas que... ya a mí me va bien, pero hay gente que no tiene esas capacidades y aún así esta gente se da una vida que no es real... me duele demasiado y me da mucha impotencia".

"Voy a híper confesarme con lo que más me duele a mí. Mucha plata la podría haber usado para ayudar a mi mamá, a la Fundación Chalota, a personas que en verdad lo valoraron y se la llevó un saco we... que le importa un pi...", añadió.

Entre lágrimas, prosiguió diciendo: "¿Saben lo que pasa? Es que a mí me pueden webe... por mil we... digan que soy cuica, que soy tonta, digan la we... que quieran, pero me saco la chu... trabajando y di amor y apoyo desinteresadamente, yo y muchas personas lo hicieron (...) estoy así, mal".

Durante esta mañana, Daniela grabó nuevas historias, agradeciendo a sus fans por escucharla y darle consuelo durante estos difíciles momentos.

"Yo ayer (miércoles 9 de noviembre) como que colapsé, se me juntaron un montón de cosas, y también es bueno mostrar los dolores de cada uno, que pueden ser un sinfín de cosas (...) por lo mismo les agradezco un montón su cariño. Soy un ser humano y me quebré y eso es, pero lo bueno es que estoy bien", actualizó, sobre su actual estado de ánimo.

Revisa sus historias

