"Con suerte llenas la bolsita": Raquel Argandoña revela que está jubilada y cuál es el monto de su pensión

10 nov. 2022

La conductora de televisión Raquel Argandoña, a sus actuales 64 años, se encuentra jubilada, aunque sigue trabajando como muchas personas lo siguen haciendo a dicha edad.

Argandoña reconoció en 2018 a Las Últimas Noticias (LUN) que había hecho los trámites para recibir la jubilación, meses después de cumplir los 60.

En ese entonces, recibía un monto cercano a los 70 mil pesos, debido a que durante su vida laboral fueron pocos años los que impuso su sueldo en la AFP.

¿Cuánto recibe hoy Raquel Argandoña?

Esta semana, en un programa de TV+, Raquel Argandoña nuevamente tocó el tema de la jubilación, reconociendo que la cifra ha aumentado un poco.

"Yo de jubilación saco 80 lucas, viste que soy jubilada. Jubilé hace muchos años, como a los 60 y tantos. Antes estaba en 70 lucas y ahora estoy en 80", aseveró.

Luego hizo una reflexión sobre el monto que se encuentra recibiendo actualmente y la presión inflacionaria que existe en el país. "Antes con 80 lucas uno llenaba un carro de un supermercado, ahora con suerte llenas la bolsita", lamentó.

¿Cómo es que mantiene su estatus de vida, entonces? Raquel fue enfática en señalar que, además de su trabajo y su jubilación, mantiene inversiones inmobiliarias.

"Yo no me impuse, yo junté mis lucas y tengo propiedades, con eso vivo", concluyó, dejando en claro además que ella no esperaba ser mantenida por un hombre.

