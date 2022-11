Trabajaban 16 horas al día sin descanso: Acusan a Jennifer Lopez de maltratar a sus niñeras mientras brilla en Vogue

09 nov. 2022 - 21:00 hrs.

Ser madre no es fácil y ser madre de mellizos supone un desafío doble. En el caso de los famosos la maternidad sigue teniendo sus retos, aunque ellos se apoyan en niñeras o trabajadoras domésticas que les ayudan con la crianza: así lo hace Jennifer Lopez.

La superestrella tuvo a sus hijos Max y Emme en el 2008 junto a Marc Anthony. Desde entonces ha contado con trabajadoras que la ayudan en el cuidado de ambos, quienes ya son adolescentes.

Ser la niñera de los hijos de Jennifer Lopez parece ser una faena muy retadora, tanto que la última renunció porque no soportaba trabajar tantas horas sin descanso.

Las dos niñeras de JLo que renunciaron

La "Diva del Bronx" está en busca de una nueva niñera, porque las dos anteriores que tenía renunciaron por exceso de trabajo. Aunque los hijos de Lopez ya son adolescentes, ella quiere que una persona siga al cuidado de los mellizos porque su agenda de ocupaciones es muy apretada.

Por la vida de Max y Emme han pasado al menos dos niñeras conocidas, contó una fuente cercana a la diva, según revela el portal Marca.

A la primera cuidadora la contrataron cuando los niños estaban recién nacidos, pero solo duró en el trabajo una semana. Resultaba muy difícil cuidar de dos bebés al mismo tiempo.

“Normalmente, las personas que ganan grandes sumas de dinero y tienen muchas obligaciones profesionales y sociales contratan una niñera por cada hijo, especialmente los recién nacidos. Pero es como si Jennifer esperara que una sola niñera no sólo se ocupara de los dos mellizos, sino que trabajara 16 horas al día, ¡siete días a la semana!”, dijo la fuente.

Luego de la primera renuncia buscó a una nueva niñera, quien duró en el cargo más tiempo, pero finalmente también se fue.

Jennifer Lopez en la revista Vogue

La cantante siempre ha reconocido que su agenda de trabajo es muy apretada. Esto le genera dificultades con el cuidado de los niños, de hecho contó que su hijo Max le pidió más tiempo de calidad.

Mientras en su hogar tiene dificultades con la contratación de las trabajadoras domésticas, ella cumple varios compromisos profesionales; uno de ellos la llevó a posar como portada de la revista Vogue, donde habló sobre su relación con Ben Affleck y cómo la familia se ha adaptado al cambio.

Sobre su cambio de apellido, la actriz y cantante aseguró: "La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso".

Se defendió de los críticos, al asegurar que "no creo que eso sea un problema... No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero?".

