Filtran video de exnovia de Nicky Jam haciéndole brujería: Esto dijo el cantante

08 nov. 2022 - 21:00 hrs.

“De que vuelan, vuelan”. Este refrán popular parece encajar a la perfección con la situación que vive el cantante Nicky Jam, a quien su exnovia, la modelo Aleska Génesis, le hizo una brujería para volver con él.

Aunque parece un chiste, el caso es real. En una serie de videos, filtrados en redes sociales, la chica de 30 años aparece junto a una bruja que le "lee" el tabaco y le dice qué debe hacer para que el reguetonero “no tenga paz” y no “deje de pensar en ella”.

La brujería de Aleska Génesis a Nicky Jam

La modelo venezolana y el cantante terminaron su relación en abril de este 2022. Las causas no están claras. Ella, aparentemente, continuó su vida e incluso comenzó una relación con el empresario Miguel Mawad. El romance terminó mal.

Ahora, con la filtración de los videos, todo da a entender que Aleska no estaba dispuesta a cerrar el ciclo con Nicky Jam y recurrió a magia negra.

El video es extenso. Varios fragmentos han sido difundidos en las redes sociales. En principio se ve a Aleska conversando con la bruja mientras esta enciende un tabaco, al que llena de miel.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente para ella. Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir (...) que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la mujer al inicio de la sesión.

¿Cómo fue el "amarre" a Nicky Jam?

El encuentro entre la modelo y la bruja se realizó mediante una videollamada. Hablaron de Jam y lo que harían para garantizar el "amarre", término que se usa para referirse a las prácticas de brujería para atar a un hombre.

En otra parte de la sesión, Aleska toma la palabra y vuelve a repetir el conjuro.

“Que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme y por estar conmigo nuevamente. Que necesite hacerme el amor, que no tenga ojos para más nadie, sino para mí”, expresó.

El chisme de la novia de Nicky Jam haciendole brujería está fuerte 🔥 pic.twitter.com/7MKC316NXb — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) November 7, 2022

En una parte de la conversación sale a relucir un amigo de nombre Larry, quien supuestamente le “mete chismes” al cantante para que no vuelva con Aleska. En este punto la modelo le pregunta a la bruja qué puede hacer para alejarlo. Ella responde a la consulta:

"Haciendo un trabajo de separación con un pote que yo preparo. (...) pa’ que él salga, para que ellos se separen y peleen", dice.

#NickyJam la modelo venezolana Aleska Génesis haciendo brujería al cantante puertorriqueño Nicky Jam primera parte pic.twitter.com/tDvMaZVyt4 — Miky (@Miky31263233) November 7, 2022

En medio de la lectura del tabaco, la espiritista le dice a Aleska que Nicky Jam no es bueno en la cama. La modelo sonríe y responde inmediatamente: “Fatality. Yo tuve que enseñarlo (...) a hacer lo que a mi me gusta porque no la da (...) yo creo que por eso son sus inseguridades”, argumentó.

Uno de los noviazgos más sonados de la vida sentimental de Nicky Jam ha sido la relación que mantuvo con Aleska Génesis, pues se filtraron videos en las que Aleska contacta a otra mujer, para haberle “brujería”. Dónde le indica varios rituales. pic.twitter.com/HSGRLJhyze — LosMocanos (@LosMocanos) November 7, 2022

Otro personaje que salió a relucir en la sesión fue la modelo venezolana Ninoska Vásquez, quien en el pasado sostuvo una relación con Jam. Aleska no dudó en responder que ella es “una enemiga”.

¿Qué dice Aleska Génesis y qué respondió Nicky Jam?

Tras la difusión del video, Aleska publicó un post en su cuenta de Instagram en el que aseguró que cada quien es libre de creer en lo que quiere.

Dijo haber cometido errores y que ahora sabe que solo Dios estará para ella. “Él es el único en quien debemos confiar y creer. Evidentemente, tuve que pasar por muchos procesos para llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”.

Luego del alboroto causado en las redes, el reguetonero y uno de los protagonistas de esta historia también tomó partida, pero de una manera sarcástica.

La respuesta de Nicky Jam a la brujería de Aleska se limitó solo a un video que el cantante colgó en sus historias de Instagram.

En las imágenes aparecen unos hombres riéndose y hablando con dificultades al tiempo que ven un celular. Él remata la publicación con una frase: "Dios es todo".

