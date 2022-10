"Sé que estás bebiendo": Matthew Perry cuenta cómo Jennifer Aniston lo confrontó en medio de las grabaciones de Friends

27 oct. 2022 - 21:00 hrs.

Hablar de "Friends" es desempolvar bonitos recuerdos. La serie de principios de los 90 es icónica, pues sus actores lograron una mágica conexión que traspasó las pantallas.

Mientras en cada episodio este grupo de amigos alegraban los días al público con sus vivencias, uno de ellos enfrentaba un episodio oscuro en su vida. Se trata de Matthew Perry, Chandler en la serie.

El actor sufría de severas adicciones al alcohol y al analgésico Vicodin. Una de sus compañeras, la actriz Jennifer Aniston, lo confrontó por esta situación.

¿Qué le dijo Jennifer Aniston a Matthew Perry?

La confianza entre Matthew Perry y Jennifer Aniston no comenzó en la serie. Antes de coincidir en "Friends" se conocieron por un grupo de amigos en común. El actor quedó flechado por ella.

La atracción de Matthew hacia Aniston no era correspondida. En un momento de valentía él la llamó para confesarle lo que sentía, pero ella lo frenó de inmediato. “No aceptó salir conmigo, pero me dijo que podíamos ser amigos”, relató en su autobiografía "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

Los episodios importantes con la ex de Brad Pitt no quedaron hasta allí. Tiempo después coincidieron en "Friends". Ella se atrevió a confrontarlo cuando notaron que el actor tenía problemas con el alcohol.

“Sé que estás bebiendo”, dijo la actriz que encarnó a la encantadora Rachel en la serie. Ella aprovechó un momento de descanso en las grabaciones y lo abordó.

Matthew se mostró desconcertado: “¿Cómo puedes saberlo”, le respondió al argumentar que él nunca trabajó bajo los efectos de las drogas ni el alcohol. “Podemos olerlo”, fue la respuesta de Aniston, según reseñó CNN En Español.

Tanto Aniston como el resto de los actores de "Friends" resultaron un gran apoyo en medio de esta etapa de oscuridad. El actor, ahora de 53 años, cuenta que lo arroparon y le dieron todo el respaldo.

“Yo era el pingüino herido, pero estaba decidido a no defraudar a estas personas maravillosas y a este programa”, escribió el actor.

