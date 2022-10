"Tenía un 2% de posibilidades de vivir": Esta es la emergencia médica que dejó en coma a Matthew Perry por su adicción

Matthew Perry (53), recordado por su interpretación de Chandler Bing en la icónica sitcom de los 90, "Friends", entregará detalles de su historia y su lucha contra la adicción a diferentes sustancias y cómo su vida ha corrido peligro incontables veces a lo largo de su carrera.

En una entrevista con la revista People, Perry anunció que ya está preparado para contar su historia y revelará más detalles en un libro con sus memorias titulado "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (Amigos, amantes y la gran cosa terrible).

No es un secreto que años antes el actor se internó en rehabilitación por su adicción al fármaco Vicodin, un poderoso analgésico que empezó a consumir después de un accidente en una moto de agua durante 1997.

En esta época, su pérdida de peso quedó patente en las imágenes de la serie, y Perry admitió que no tiene recuerdos de 3 años de su vida, "entre las temporadas 3 y 6", explicó a BBC Radio 2.

Pero más tarde, Perry recurrió al alcohol y, luego de pasar años entrando y saliendo de rehabilitación, su cuerpo comenzó a fallar y hace solo unos años estuvo a punto de morir.

Cuando el actor tenía 49 años, estuvo a punto de morir.

"Los médicos le dijeron a mi familia que solo tenía un 2% de posibilidades de vivir", recordó el actor.

Es que Perry pasó dos semanas en coma, luchando por su vida, luego de sufrir una perforación gastrointestinal, específicamente del colon.

