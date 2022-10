Levocetirizina: Estos son algunos efectos secundarios que podría ocasionar el fármaco

La levocetirizina es un fármaco indicado para tratar los síntomas de la alergia, específicamente la rinitis alérgica. Después de la exposición a ciertos alérgenos, como ácaros, polvo, caspa de animales y ciertas plantas (sí, hablamos de ti, plátano oriental), se presentan síntomas como lagrimeo e irritación en los ojos, comezón, estornudos y escurrimiento o moqueo nasal.

También se podría utilizar para manifestaciones dermatológicas como la aparición de sarpullido o prurito, gracias a que este fármaco es un excelente antihistamínico.

Al igual que otros antihistamínicos, como la loratadina y desloratadina, la levocetirizina bloquea la liberación de histamina, el químico que desencadena las desagradables manifestaciones.

Su administración es oral y en Chile se puede adquirir en cualquier farmacia, pero su venta está restringida, por lo que requiere de una receta simple, según el Vademecum.

Desde la Asociación Española de Pediatría aclaran que este fármaco no está recomendado para los niños menores de 2 años, y en el caso de los pequeños que pueden recibirlo, las dosis variarán según su edad.

También está contraindicado para las personas que tengan alergia o hipersensibilidad a medicamentos como la "cetirizina, hidroxicina u otro derivado piperazínico", añadieron desde la agrupación de expertos.

Levocetirizina es buena pero no sé automediquen, yo al menos por prescripción médica no puedo tomarla recuerden que los medicamentos no son dulces 🙄