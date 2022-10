¿Una tregua? Camilla Parker incluye a Meghan Markle y Harry en su última foto oficial como reina consorte

18 oct. 2022 - 21:00 hrs.

La nueva fotografía oficial de Camilla Parker Bowles como reina consorte es una muestra de que la esposa del rey Carlos III quiere llevar las relaciones en paz con todos los miembros de la familia real.

No es un secreto que la relación entre el nuevo monarca, sus hijos y su actual esposa no es la más ideal. De hecho, su hijo mayor, el príncipe William, no deja que la reina consorte ocupe el lugar de su madre, la fallecida Diana de Gales.

Hace poco, fuentes cercanas revelaron que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, no la llaman abuela.

Por su parte, el príncipe Harry y Meghan Markle están aún más alejados de la élite monarca desde que anunciaron su separación de la familia real a principios del 2020 y, desde entonces, han hecho públicos sus desacuerdos en explosivas declaraciones.

La foto que incluyó la reina Camilla en su retrato oficial

Ahora la trama sobre las conflictivas relaciones de la familia parecen tener un cierto espacio a la reconciliación, luego de que Camilla tuviera un gesto, al incluir unas fotos muy especiales para los hijos del rey Carlos III en su último retrato oficial.

La reina consorte, de 75 años, fue fotografiada en el Morning Room de Clarence House, en el 64° aniversario de la publicación del primer libro del oso Paddington, con varios de los juguetes del personaje dejados por los fans reales en homenaje a la difunta reina Isabel y que serán donados a niños en condición vulnerable.

En la cuenta oficial de la familia real, aparece Camilla sentada en un mueble rodeada de muñecos, pero lo que más llamó la atención fue una serie de retratos que se veían en la parte de atrás.

Según el diario Daily Mail, una imagen mostraba a la reina consorte, al rey con el príncipe y la princesa de Gales, sus tres hijos, y al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, durante el bautizo del príncipe Louis en 2018.

Otro de los portarretratos también mostraba una imagen de la reina Isabel y el Duque de Edimburgo, en 2012, con motivo del Jubileo de Diamante del difunto monarca.

