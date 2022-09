La supuesta reacción de Camila tras oír la idea del príncipe Harry para reconciliarse con su padre: "Escupió el té"

25 sept. 2022 - 15:00 hrs.

"Escupió el té". Esa habría sido la insólita reacción de la reina consorte Camila, tras oír una propuesta del príncipe Harry, quien buscaba mejorar la relación con su padre, el rey Carlos III, para la Navidad de 2021.

La información la dio a conocer The Sun basada en el libro "The New Royals", escrito por la experta real Katie Nicholl. Allí, un amigo de la infancia de Harry dio a conocer detalles del reencuentro familiar que tenía en mente el príncipe, que no cayó para nada bien en su padre.

Una idea "ridícula"

Resulta que Harry planteó la idea de que un mediador familiar anexo a la familia, podría ser capaz de reunir nuevamente a toda la familia con su intervención.

"Harry entró con abrazos y con las mejores intenciones y dijo que quería aclarar las cosas. De hecho, sugirió que usaran un mediador para tratar de arreglar las cosas, lo que hizo que Charles se sintiera algo desconcertado y que Camila escupiera su té", reveló el cercano al duque.

La reina consorte le habría dicho al príncipe que era una idea "ridícula" y que "eran una familia", por consiguiente, "lo arreglarían entre ellos".

Esta inusual reunión se dio solo minutos antes de que el príncipe Harry junto a Meghan se reunieran con la reina Isabel II, quien para diciembre de 2021 estaba viva.

De acuerdo a una fuente, la cita, que fue organizada por el mismo rey Carlos III, la hizo con el objetivo de que su hijo no "engatusara" con sus ideas a la monarca, como lo habría hecho en varias ocasiones el príncipe Andrés, tío de Harry.

