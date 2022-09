"Le disparé en la nuca": Condenan a cadena perpetua al actor de "Riverdale" Ryan Grantham por asesinar a su madre

23 sept. 2022 - 15:00 hrs.

Tras confesar su crimen, Ryan Grantham fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su madre de un disparo en la cabeza y planear un atentado contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver emitió la sentencia contra el actor de "Riverdale".



Durante el juicio salieron a la luz los escalofriantes detalles del asesinato de Barbara Waite, de 64 años. El 31 de marzo de 2020, Grantham mató a su madre mientras tocaba piano y luego hizo un video mostrando su cadáver.

"Le disparé en la nuca. Momentos después, ella habría sabido que era yo", dijo a la cámara el actor, de 24 años, quien también participó en la serie "Supernatural" y la película "Diary of a Wimpy Kid". Pero además "colgó un rosario en el piano de su madre y colocó velas encendidas alrededor de su cuerpo", informa el diario El Mundo.

Ryan Grantham dijo estar arrepentido

Las evidencias contra el actor de la serie de Netflix son contundentes. Tras grabar el video, tomó cervezas y fumó marihuana durante horas y luego decidió cumplir con su plan de magnicidio. Por ello, salió en su automóvil con tres pistolas, municiones y 12 cócteles molotov rumbo a la residencia Rideau Cottage de Trudeau, detalla la BBC.

Tras conducir 200 kilómetros, Ryan Grantham decidió ir a una estación policial de Vancouver, donde se entregó y confesó el asesinato de su madre. Allí también admitió que pensó cometer un atentado en el puente Lions Gate de Vancouver o en la Universidad Simon Fraser, donde cursó estudios.

La jueza Kathleen Ker, a cargo del caso, comentó durante la audiencia que el crimen era "desgarrador"; pero también que al actor "parecía verdaderamente arrepentido".

BREAKING: Ryan Grantham, the #BC actor who pleaded guilty to the second-degree murder of his mother Barbara Waite, has been #sentenced to life in prison with parole ineligibility of 14 years. pic.twitter.com/oDkiMXpFzw — BNN Canada (@BNNCA) September 21, 2022

Por lo pronto, Grantham no tendrá derecho a solicitar libertad condicional durante 14 años tras declararse culpable de asesinato en segundo grado.

Ryan Grantham, who appeared in the movie "Diary of a Wimpy Kid" and the hit TV series "Riverdale," pled guilty to killing his own mother in British Columbia, Canada. The actor also allegedly had plans to assassinate Canadian Prime Minister Justin Trudeau. pic.twitter.com/QNzZAZYrsx — Inside Edition (@InsideEdition) June 17, 2022

