Descubrió mensajes íntimos: Piqué engañó a Shakira con una modelo antes de dejarla por Clara Chía Martí

10 sept. 2022 - 19:00 hrs.

Las infidelidades de Gerard Piqué a Shakira parece que no comenzaron con Clara Chía Martí. Así lo reseñan los paparazzis y medios españoles que siguen de cerca la separación de la famosa pareja.

Ahora, en medio de la disputa por la custodia de los niños y la polémica, surge un nuevo nombre. Otra mujer que formó parte de la lista de engaños que soportó Shakira, según reveló el fotoperiodista Jordi Martin.

El comunicador aseguró que las traiciones de la figura del Barcelona no son algo nuevo y que en el pasado la cantante colombiana dejó pasar algunos deslices.

La otra infidelidad de Piqué a Shakira

La vida amorosa de Piqué ya no es un secreto para nadie. Tras separarse de la estrella colombiana y, pese a supuestamente acordar no dejarse fotografiar públicamente al menos durante un año, el futbolista se pasea tranquilamente con su nueva novia, la joven de 23 años, con la que engañó a la cantante.

Sin embargo, aunque esta infidelidad ha sido la más mediática, no es la única que los paparazzis españoles conocen. Así lo reveló Martin, quien siguió durante 12 años la relación del futbolista con la intérprete de "Te Felicito".

Antes de Clara Chía, los engaños ya existían, según contó Martin al canal Antena 3. Hace 11 años Shakira descubrió un romance con una modelo que también salió con el actor Leonardo DiCaprio.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años. Tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”, dijo en declaraciones que replica Semana.

La mujer a la que se refiere se llama Bar Refaeli, una actriz y presentadora israelí con la que el central del Barcelona tuvo un breve romance.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quién para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, contó.

