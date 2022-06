¿Cómo descubrió Shakira la infidelidad de Piqué? Esto es lo que dice la prensa internacional

14 jun. 2022 - 12:00 hrs.

Luego de que Shakira (45) y Gerard Piqué (35) confirmaran su separación mediante un comunicado de prensa, han surgido nuevos antecedentes sobre los hechos que habrían provocado la ruptura definitiva, después de una década juntos y dos hijos en común.

La historia de amor entre la barranquillera y el español comenzó cuando se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la artista fue la voz oficial de la canción que millones de personas corearon, al ser el tema “Waka Waka” un éxito rotundo.

Recordemos que la polémica estalló durante el videopodcast online llamado "Mamarazzis", donde la periodista española Laura Fa se refirió a la crisis que estaba afectando a la cantante y al futbolista, remarcando que una infidelidad sería el motivo detrás del término del romance.

"Los rumores de que la cosa no va bien entre ellos circulan desde hace tiempo. El domingo me llega la noticia de que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, aseguró la comunicadora en el programa.

¿Cómo se enteró Shakira?

Si bien son varias las teorías sobre el por qué y el cómo se dio el quiebre, una de las hipótesis más fuertes sigue siendo la supuesta infidelidad del futbolista, que terminó con la colombiana tomando la decisión de separarse.

Hasta ahora poco se sabía sobre la manera en que la artista se enteró de la traición del defensa del F.C. Barcelona, sin embargo, el programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión entregó nuevos detalles, asegurando que fue Shakira quien contrató a una agencia privada de detectives.

De esta forma, la intérprete de "Te felicito" habría descubierto el engaño, pero los agentes no habrían resguardado la información y luego de conseguir imágenes exclusivas de Piqué en situaciones comprometedoras, divulgaron los hechos a la prensa. Las fotografías están en manow de Shakira, quien pagó por ellas y desea mantener su privacidad.

En el programa ya mencionado, el paparazzi Jordi Martín contó que la cantante "no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata (anfitriona) por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué".

