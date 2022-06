Periodista que reveló ruptura de Shakira asegura tener fotografías de la supuesta "amante" de Piqué

05 jun. 2022 - 08:45 hrs.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", ese fue el escueto comunicado con el que Shakira y Gerard Piqué confirmaron el fin de su relación tras 12 años como pareja.

Sin embargo, los rumores ya venían desde hace algunos días, sobre todo desde que las periodistas españolas Laura Fa y Lorna Vásquez soltaran la bomba en su podcast "Mamarazzis".

La noticia repercutió en todo el mundo, sobre todo porque aseguraban que la cantante colombiana había pillado al futbolista siéndole infiel con otra mujer.

Todo sobre Shakira

¿Fotos de la amante de Piqué?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), Laura Fa, quien además fue testigo del inicio del romance Shakira-Piqué cuando estos grabaron en 2010 el video de la canción "Waka Waka", aseguró tener fotografías de la supuesta "amante" del defensa del Barcelona.

De acuerdo a Fa, Piqué desde hace unos tres meses que volvió a vivir a su departamento de soltero. Incluso, durante esta semana tuvo que tocar el timbre de su casa familiar porque ya no tiene las llaves de esta.

Sobre la separación dice que hay dos versiones. Una sería el desgaste de la relación, pero asegura que "a nosotras, las "Mamarazzis", nos han comentado que existe una tercera en discordia".

"Me han dado el nombre de la chica, tengo fotografías de ella con Piqué, pero no sé decirte exactamente hasta dónde llega la relación con esta chica porque no los he visto y no puedo decir si es su amiga, su novia, o su media amiga", aseveró.

"El entorno de Piqué dice que no es determinante, pero el de Shakira dice otra cosa. Sé que esta situación no habría gustado a Shakira, pero también te digo que pese a esta relación, Shakira no quería enviar aún el comunicado y era partidaria de esperar si todo se colocaba un poco mejor", aseguró Laura Fa a LUN.

Todo sobre Famosos