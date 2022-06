A 16 años de su boda con Luis Fonsi: Adamari López se vuelve a vestir de novia y le llueven críticas

17 jun. 2022 - 19:00 hrs.

Adamari López vivió nuevamente la experiencia de vestirse de novia. Aunque en esta ocasión la estrella puertorriqueña no pasó por el altar, pues su intención era promocionar la película “Father of the Bride”.

López se ha casado sólo una vez. En el año 2006, contrajo matrimonio con el cantante boricua Luis Fonsi. Cuatro años después se divorciaron causando una gran polémica, pues ella apenas se recuperaba de un cáncer de mamas.

Desde 2011 comenzó su relación con Toni Costa, con quien tuvo a Alaïa, su única hija, y, a pesar de que se comprometieron en dos ocasiones, el acto nupcial nunca se realizó y el año pasado su relación terminó.

Adamari López vestida de novia por Rosa Clará

Aunque Adamari López no forma parte del elenco, decidió presentarse de blanco y con una tiara plateada en compañía de los protagonistas de la historia: Andy García y Gloria Estefan, Isabela Merced, Adria Arjona y Diego Boneta.

Sorprendió a la audiencia del programa “Hoy Día”, cuando apareció vestida impecablemente de blanco con un vestido confeccionado por la diseñadora española Rosa Clará, según reseñó la revista Hola.

Televidentes la critican

A pesar de que dejó claro que no tiene pensado usar uno de estos vestidos a corto plazo, sus seguidores creen que con el uso de este traje solo están aflorando sus ganas de contraer matrimonio nuevamente.

“Su primera comunión”; “ganas de casarse”; “no sé, pero a veces los shows se pasan de ridículos, sé que quieren rating, pero Adamari no sé”; “muy viejita para boda de ensueño... ya su cuarto de hora pasó”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, la conductora aclaró: “Esto es solamente porque estamos promocionando ‘Father of the Bride’, si no, no me verás”.

