"Ustedes me querían ver bailando": Los videos de Chayanne que ilusionan con su regreso a los escenarios

Chayanne podría regresar en cualquier momento a los escenarios, luego de estar ausente durante un par de años debido a la pandemia del Covid-19, que obligó a poner en pausa los espectáculos musicales.

El cantante boricua, como muchos otros artistas, tuvo que cancelar su gira "Desde el Alma" con la que se presentaría en varios países de Latinoamérica y en varias ciudades de España.

Desde entonces, el cantante solo ha hecho apariciones en algunos eventos públicos junto a su familia y a través de las redes sociales, donde mantiene el contacto con sus fanáticos, que deliran con cada una de sus publicaciones.

Todo sobre Chayanne

Ahora el cantante ha causado revuelo al dejar ver que en cualquier momento regresará a las tarimas con sus espectaculares coreografías. “Pronto les diré que estoy haciendo”, escribió junto a un video en el que aparece subiendo unas escaleras.

Luego compartió otro clip en su recién abierta cuenta en TikTok, donde aparece bailando junto a su cuerpo de bailarines. “Ustedes me querían ver bailando. Bueno, aquí estoy sigan pidiendo”, escribió en la grabación.

Luego, a través de sus historias en Instagram, se le ve vocalizando junto a un grupo de músicos uno de sus temas.

A la par de estas publicaciones, el intérprete de “Salomé” también cambió su fotografía de perfil en la red social, en la que se lee: “Vuelve Chayanne”, lo que podría tratarse de un nuevo disco de colección.

Aunque hasta ahora no hay nada oficial, todo indica que se trata de una campaña de suspenso para lo que será un gran anuncio del artista.

El posible regreso del puertorriqueño coincidiría con el 20° aniversario de cuando logró mantener el tema “Y tú te vas” por más tiempo como número 1 en la lista “Hot Latin Songs”, reseñó el portal de Billboard.

20 years ago on Wednesday, @CHAYANNEMUSIC scored his sixth No. 1 on @Billboard‘s Hot Latin Songs with “Y Tú Te Vas,” which spent seven weeks atop, becoming his longest-leading title among nine wins. 📈🏆https://t.co/Xb0sTHK8B9