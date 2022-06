"Peleaban en medio de la calle": Desclasifican fuertes discusiones que habrían sostenido Shakira y Piqué

15 jun. 2022 - 17:30 hrs.

Poco más de una semana ha pasado desde que Shakira (45) y Gerard Piqué (35) confirmaran su separación mediante un comunicado de prensa, y no han dejado de aparecer nuevos antecedentes sobre la mediática ruptura de la famosa pareja.

Una de las teorías más fuertes que ha trascendido desde los medios de comunicación es que el motivo principal del quiebre habría sido una posible infidelidad del defensa del F.C. Barcelona, que hizo que la cantante tomara la decisión final.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la pareja ya había estado en la mira de los periodistas durante los últimos años, y es que en esta ocasión, donde al parecer Shakira descubrió a su pareja con otra mujer, no sería la primera vez.

"Peleaban en medio de la calle"

Así lo aseguró la periodista española Silvia Taulés en un reportaje publicado en el portal 20minutos, en el cual contó que el futbolista y la intérprete de "Te Felicito" ya habían enfrentado una crisis importante en 2017.

“Sucedió algo parecido. (Piqué) salía por los mismos lugares que ha estado saliendo en esta época, y es evidente que se le ve, es muy conocido. Llama mucho la atención, porque todo el mundo sabe que su pareja era Shakira”, detalló la comunicadora.

En ese entonces, habrían protagonizado fuertes discusiones en público. "Recuerdo hablar con gente que me contaba que había discusiones a gritos de él hacia ella, y que se peleaban en medio de la calle, delante de todo el mundo", señaló Taulés.

Sobre las causas que habrían provocado aquella crisis, la periodista destacó que ellos hablaron de un "desgaste en la relación". Volviendo al presente, esta podría ser también la razón que en la actualidad los llevó a tomar caminos separados.

“Desde el entorno de Piqué no te pueden asegurar que no haya habido una infidelidad, porque ellos no quieren meterse en eso, pero la fama de Piqué en la noche barcelonesa viene de muy lejos, no es de ahora de estos días”, sostuvo.

Además, Taulés afirmó que Piqué está bastante seguro de no querer retomar el romance. "Ella ha estado lanzándole la caña a ver si podía volver con él, pero él no, lo tiene muy claro. Tú te vas de casa cuando la cosa lleva un tiempo muy quemada, no te vas de un día para otro", sentenció.

