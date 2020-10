View this post on Instagram

Octubre se viste de rosa en apoyo a la prevención del cáncer y que mejor momento para que la hermosa Adamari López engalane nuestra portada Nro 65. Una mujer que ha sabido llevar en su corazón las heridas que deja la vida y desde entonces no ha parado de vivir y amar. . . Disfruta de la entrevista completa a esta puertorriqueña muy querida por todos, en nuestra plataforma digital para la edición Nro. 65 correspondiente al mes de octubre 2020. Ingresa a: 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭.𝐜𝐨𝐦 Contamos con versión móvil. ¡Visítala!