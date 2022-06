La lujosa boda de Britney Spears con rosas, un carruaje y famosos: Así lució en su vestido de novia

10 jun. 2022 - 12:30 hrs.

Britney Spears formalizó su relación con su pareja Sam Asghari, quien es su novio desde el año 2016 y se ha convertido en su pilar durante los momentos más difíciles de la artista.

Aunque, hasta ahora, la cantante no ha publicado nada al respecto a través de su cuenta de Instagram, varios medios de comunicación anunciaron el matrimonio que se habría realizado de la manera más íntima y privada.

El matrimonio y formar una familia ha sido uno de los primeros planes que anunció Britney después de lograr poner fin a la tutela de su padre, James Spears, a finales del año pasado.

¿Cómo fue la boda de Britney Spears?

La boda de Britney Spears se ha estado planificando desde hace meses. Fue en septiembre cuando Sam le pidió matrimonio a su enamorada. Luego de eso, la pareja lució feliz compartiendo la ansiada libertad de la “Princesa del pop”.

Britney se reunió con Donatella Versace en marzo para hablar sobre todos los detalles de su vestido de novia. Aunque hace poco anunciaron que estaban esperando su primer hijo, a las pocas semanas la artista sufrió un aborto espontáneo.

Según medios estadounidenses, la pareja se casó este jueves 9 de junio en una celebración a la que nada más acudieron 100 personas, entre ellas, el hermano menor de la intérprete, Bryan.

Ni su mamá, ni su hermana Jamie Lynn estuvieron ahí. Ambas han sido señaladas por Britney de ser cómplices en que su padre la mantuviera bajo una tutela. Tampoco sus hijos con Kevin Federline: Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15 años.

Los lujos e invitados de Britney

Tras los rumores de su boda, los preparativos se vieron interrumpidos cuando el primer esposo de Britney, Jason Alexander, entró en la propiedad de la cantante para impedir la ceremonia. En un video que transmitió en vivo se vieron detalles de la decoración con rosas rosadas.

A las afueras los paparazzi captaron además un carruaje al estilo princesa Disney y un caballo blanco, reseña el Daily Mail.

También se sabe que Spears caminó hacia el altar al ritmo del éxito "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley, con su vestido personalizado de Versace.

Donatella Versace fue una de las famosas invitadas a la boda, así como Paris Hilton y Madonna, quienes apoyaron a la cantante durante su batalla legal para recuperar su libertad. Además asistieron Selena Gomez y Drew Barrymore.



