El padre de Britney Spears, Jamie Spears, intentó recuperar el control sobre las finanzas de su hija, pero la Corte Superior de Los Ángeles le negó la totalidad de la tutela legal de la cantante y deberá compartir los poderes sobre esta con una compañía privada.

La decisión, que se tomó el jueves 11 de febrero de 2021, es un nuevo episodio en la larga batalla legal que los abogados de Britney libran contra su padre, con el objetivo de que la cantante pueda obtener más beneficios de la tutela que él supervisaba completamente hasta ayer.

El último juicio se produjo poco después de un reciente documental del New York Times llamado “Framing Britney Spears”, que trata sobre la controvertida tutela a la que Britney Spears (39) ha estado sometida durante casi 15 años, una figura legal generalmente reservada para la protección de los bienes de personas con un grave deterioro cognitivo.

El nuevo rol del papá de Britney Spears

Spears presentó una petición ante la corte el año pasado para destituir a su padre y colocar a una institución financiera como la única administradora de su patrimonio. Su abogado, Samuel D. Ingham III, argumentó que la cantante le tenía miedo a su padre, Jamie Spears, y prefería que una institución financiera profesional se hiciera cargo de su patrimonio.

La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, negó la petición de la cantante del año pasado, pero sí nombró al fondo privado Bessemer Trust como co-conservadora junto con James Spears.

A pesar de que no era lo que se buscaba, la resolución se acerca más a la voluntad de Britney Spears. “No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte”, indicó el abogado de la cantante.

Ingham reiteró que intentará anular los poderes del padre en las próximas sesiones. No obstante, en la de este jueves 11 de febrero, que apenas duró una hora, se resumió en solucionar la batalla por el control del patrimonio financiero de la exitosa artista y durante la cual se definió que la tutela será compartida.

La intérprete de "...Baby One More Time" ha dicho que "no volverá a actuar" hasta que su padre renuncie a la tutela. La figura legal ha sido criticada por sus fanáticos, quienes habitualmente han protestado y exigido libertad financiera de la artista con el lema “#FreeBritney”.

