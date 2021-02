El comentado documental "Framing Britney" ha develado al ojo público detalles poco sabidos de cómo es la vida de Britney Spears, desde que saltó al estrellato y además la relación que tiene con su padre, quien desde el 2007 tiene la tutela de la estrella estadounidense.

Además de no tener independencia financiera, puesto que es su progenitor quien administra todo el dinero ganado por ella en sus años de carrera, tampoco tendría libertad de salir cuando quiera.

Prohibidas las juntas

Una fuente cercana a la cantante, que prefirió mantener su nombre en reserva al hablar con el medio Page Six, reveló que el papá de la intérprete de Toxic "está ebrio de poder sobre la vida de Britney. Ella quiere trabajar, quiere hacer música y actuar, pero él es demasiado controlador".

Para ejemplificar lo anterior, contó que durante el verano de 2020 a Britney Spears, "su padre la castigó durante tres semanas porque se atrevió a encontrarse con un amigo para dar un paseo por la playa con distancia social y una conversación de corazón a corazón. ¡Tiene 39 años!".

"No quiere que ella vea a sus amigos, no quiere que conozca a otras personas en el negocio del entretenimiento, le dice que todo el mundo tiene malas intenciones para ella, cuando es evidente que no es cierto", remató la fuente.

Primera reacción de Britney tras el documental

Por primera vez en mucho tiempo, Britney Spears da muestras de lucidez y publica un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde intenta calmar a sus seguidores luego del revuelo que ha causado el estreno del documental "Framing Britney Spears".

La "Princesa del Pop" posteó un video de uno de sus conciertos en 2017, donde aparece bailando e interpretando el tema "Toxic".

"¡No puedo creer que esta actuación de Toxic sea de hace 3 años! Siempre me encantará estar en el escenario... pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal...", escribió sobre el momento que actualmente vive.

