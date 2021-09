¡Dará el sí!: Britney Spears anuncia compromiso con su novio Sam Asghari

Britney Spears y su novio Sam Asghari, tras cinco años de noviazgo, finalmente se comprometieron, causando la sorpresa y furor en las redes sociales.

Fue a través de Instagram que ambos anunciaron este gran paso; Britney Spears publicando un video con él, mientras que Sam con una foto luciendo el anillo en el dedo anular de la cantante.

"¡¡¡No puedo creerlo!!!", escribió la cantante, de 39 años, junto con la alianza que le regaló el modelo.

Según consigna Page Six, Asghari le pidió matrimonio este domingo en la mansión de la estrella del pop. El anillo está diseñado por Roman Malayev de New York, quien creó esta pieza exclusivamente para Spears.

La alianza es una piedra brillante de cuatro quilates y en su interior lleva grabado un "Lioness", que es el apodo que el modelo le colocó a Spears.

"Todos los diseñadores con los que hablé sobre el anillo fueron increíbles con grandes ideas, pero simplemente hice clic con Roman; realmente nos conectamos con el diseño y él estaba tan emocionado como yo de hacerlo especial, por eso lo elegí", contó Asghari.

El tercer marido de Spears

Cabe recordar que la cantante ya estuvo casada anteriormente. Primero con Kevin Federline, padre de sus hijos, de 2004 a 2007. Luego con Jason Alexander, amigo de la infancia, unión que apenas duró 55 horas.

Por último, estuvo comprometida con su ex agente Jason Trawick en 2011, no obstante, no llegaron a dar el gran paso, separándose en 2013.

Tutela de su padre

Esta gran noticia se conoce días después de que el padre de la cantante, Jamie Spears, formalizó ante la Justicia de Estadso Unidos el pedido de poner fin a la tutela sobre la artista.

Este hecho se resolvería en una audiencia programada para el 29 de septiembre.