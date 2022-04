A sus 40 años: Britney Spears revela que nuevamente está embarazada

11 abr. 2022 - 16:11 hrs.

La cantante estadounidense Britney Spears, reveló en horas de la tarde de este lunes que se encuentra embarazada, esperando un bebé junto a su pareja Sam Asghari.

Spears sorprendió a sus fans tras subir un posteo en donde aparece una taza rosada con flores en el mismo tono. En la descripción, la intérprete de 40 años reveló el acontecimiento.

El embarazo de Britney

"Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé 'Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?' Mi esposo dijo 'no estás embarazada de comida'. Así que me hice un test de embarazo y bueno. Voy a tener un bebé", partió diciendo.

Le advirtió a sus fans que guardará resguardo para que los paparazzis no le tomen fotos, y así no exponerse como si lo hizo en sus embarazos anteriores, en los cuales desarrolló "depresión perinatal".

"Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces... Algunas mujeres consideraban peligroso si una mujer se quejaba así de con un bebé dentro de ella, pero ahora las mujeres hablan todos los días. Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado", agregó.

Cerró el texto señalando que "esta vez haré yoga todos los días", y que se encuentra "repartiendo mucha alegría y amor".

Es importante precisar que las ganas de Britney Spears por tener otro bebé la cantante las ha manifestado desde hace años, aunque la tutela legal que mantenía su padre hasta el 2021 fue el gran impedimento para cumplir su deseo.

Recordemos que en su defensa ante la corte que veía su caso, la cantante expresó, "quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un dispositivo intrauterino dentro de mí, así que no, no quedé embarazada, no quieren que tenga hijos, más hijos".



Revisa la publicación de Britney Spears

