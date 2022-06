"No es que esté quebrado, sino que tiene un gasto excesivo": Nacho cuenta que Chyno Miranda sigue en rehabilitación

07 jun. 2022 - 19:00 hrs.

El cantante venezolano Nacho habló nuevamente sobre la salud de su excompañero de dúo, Chyno Miranda, luego de que se revelara donde está internado el artista.

La salud de Chyno sigue siendo de interés para sus fanáticos, quienes esperan cualquier detalle que familiares o amigos músicos saquen a la luz.

Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que su círculo cercano da detalles sobre la situación que vive el cantante desde el año 2021.

El mensaje de Nacho sobre Chyno Miranda

En una entrevista concedida al programa MoluscoTV, el intérprete de "Andas en mi Cabeza" contó que su compañero está mucho mejor. Nacho dijo tener la esperanza de que pronto Chyno superará su problema de salud y retomará su carrera musical.

Aclaró que no tiene contacto directo con Miranda, sino que todo lo que sabe sobre él es por medio de la persona que lleva su caso, aunque no especificó de quién se trata.

“La salud de Chyno va en proceso de mejoría. Yo, en realidad, no puedo darte un diagnóstico exacto de cómo se encuentra él, porque mi relación directa es con la persona que está también llevando su caso. No he podido verlo, sentarme con él y tener una conversación de cerca”, dijo Nacho en declaraciones ofrecidas al programa y replicadas por Versión Final.

El intérprete aclaró que Chyno no está en quiebra, pero sí explicó que su proceso de recuperación es largo y es mucho lo que se necesita, por esta razón sus colegas organizaron un concierto a beneficio.

Nacho no estará en el evento, pero reiteró que su apoyo a su excompañero musical persiste. “No es que el pana esté quebrado, sino que es un gasto excesivo lo que se tiene que hacer para su recuperación, porque son un montón de cosas de temas de salud por las que él sigue pasando”, manifestó.

El cantante dice tener fe en que pronto Chyno Miranda estará nuevamente junto a él en un escenario, continuando con el legado que construyeron como dúo.

“Sí, tengo las esperanzas y tengo la convicción de que va a salir de ahí, no sé si este año, no sé si el año que viene, pero sí tengo la convicción de que se va a recuperar y de que va a volver a disfrutar de lo que su trayectoria en la música le ha regalado”, dijo.

Nacho tiene fe de que todo vuelva a ser como antes en la vida del artista venezolano. “Volverá más alegre, volverá más maduro”, concluyó.

