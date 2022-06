Aseguran que Chyno Miranda se encuentra internado en una clínica de rehabilitación de drogas

03 jun. 2022 - 16:00 hrs.

Nuevas imágenes e informaciones surgen sobre el proceso de rehabilitación que vive el cantante Chyno Miranda, quien desde el mes de diciembre de 2021 está alejado de la vida pública.

Mientras sus fanáticos se mantienen expectantes de lo que pueda ocurrir con el artista, las informaciones sobre su rehabilitación son escasas, pese a ello siempre hay detalles que salen a la luz.

En esta oportunidad, los conductores del programa "Chisme No Like" hicieron nuevas revelaciones sobre la clínica donde estaría internado el intérprete y sobre sus padecimientos.

Las imágenes de la clínica donde está Chyno Miranda

La última vez que se supo del cantante venezolano fue el pasado mes de mayo, cuando grabó un video para el programa "La Nave".

En la grabación, Miranda asegura que se está recuperando y reconoce que está en Caracas, Venezuela, tal como los medios de comunicación afirmaban.

“Hola, mi gente. Por acá les habla Chyno Miranda. Les mando un saludo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho, ¿Ok? Estoy acá en plena recuperación”, se le escucha decir.

El video aparentemente fue grabado en la clínica donde el artista se rehabilita. Aunque su equipo no ofrece más detalles de este centro de salud, el programa de espectáculos "Chisme No Like" se encargó de buscar las instalaciones.

Los conductores del espacio televisivo, Elisa Beristain y Javier Ceriani, afirmaron que Miranda se encuentra en la clínica de rehabilitación de drogas y alcohol "Tía Panchita", ubicada en la Alta Florida en Caracas.

Las instalaciones están resguardadas por seguridad del gobierno venezolano, porque supuestamente allí está internado un familiar de la primera dama, Cilia Flores.

Además, los conductores contaron que Chyno Miranda no solo atraviesa por un proceso de rehabilitación de drogas, sino que tendría otra enfermedad incurable.

“Hay algo más delicado todavía sobre Chyno Miranda que no lo podemos decir, hay otra tercera enfermedad de las más peligrosas que no tiene cura... A la altura de la lepra y de estas enfermedades que le dan miedo a la gente que sean discriminados”, concluyó Javier Ceriani sin dar más detalles, reseña TVNotas.

