"Nos obligaba a bailar para TikTok": Exempleada de Gianluca Vacchi denuncia al millonario

02 jun. 2022 - 19:00 hrs.

Al empresario e influencer Gianluca Vacchi siempre se le ve feliz y ocurrente en sus videos para TikTok e Instagram, pero lejos de los que muestran las redes sociales, parece que a sus empleados no les agrada mucho tener que participar en los contenidos.

Esta versión surge luego de que una exempleada de Vacchi demandara al italiano porque, supuestamente, este obligaba a sus trabajadores a bailar para sus videos de TikTok.

Exempleada denuncia a Gianluca Vacchi

La denuncia de Laluna Maricris Bantugon, de 44 años, fue reseñada por medios de comunicación italianos. La exempleada asegura que estaban obligados a participar en los videos del empresario. Cuando algo no salía como él esperaba, estallaba en cólera.

La mujer aseguró que Vacchi incluso azotaba los equipos y los aros de luz. Esta situación le causó estrés y angustia, reseña People en Español.

"Nos obligaba a bailar para (sus videos de) TikTok", contó la extrabajadora, quien demandó al famoso empresario e influencer por 75.000 mil euros, equivalentes a 74.500 dólares.

Aunque Vacchi dice que por ahora no hablara del tema, sí accedió a enviar una carta a People en Español. En la misiva asegura que sus abogados se encargan del caso.

También argumentó que en los últimos días surgieron informaciones falsas sobre las cuales no cursa ningún proceso legal; sin embargo, no aclaró si se refería o no al tema de su exempleada.

“Se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación a hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes", agrega la carta.

Vacchi cuenta con una gran legión de admiradores. Solo en su cuenta de TikTok acumula 21 millones de seguidores. En los videos que publica se le ve compartiendo frecuentemente con sus trabajadores, su esposa y su hija.

