"Me he enfrentado a muchas cosas en mi vida": Gianluca Vacchi se defiende de la denuncia de sus exempleados

03 jun. 2022 - 20:30 hrs.

Todo parecía ir perfecto, como siempre, en la vida de Gianluca Vacchi. Pero ahora el italiano ha tenido que hacer una pausa a su cotidianidad de ensueño para salir al paso y defenderse de una serie de denuncias en su contra.

Luego de unas vacaciones de ensueño en Miami, el empresario retornó a Italia para estrenar el documental sobre su vida y, a pocos días, el éxito de su debut en la pantalla chica se ha visto empañado por el escándalo que involucra a varios de sus trabajadores.

Laluna Maricris Bantugon, exempleada de origen filipino, denunció que le adeuda horas extras y que la obligaba a participar en los videos de TikTok.

Mientras que otros dos le piden una indemnización de 700 mil euros por el impago de cotizaciones. Ambos afirman haber trabajado ilegalmente durante casi 10 años y ahora piden pagos vencidos, vacaciones no utilizadas y, además, una multa por daños, reseñó el portal Il Giornale.

Gianluca Vacchi rompe el silencio

Ante las duras acusaciones en su contra, Gianluca Vacchi no tardó en reaccionar y a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 22 millones de seguidores, compartió un comunicado.

Su pronunciamiento estaba acompañado con un par de fotografías donde aparece al lado de su pareja, la venezolana Sharon Fonseca, y su pequeña hija Blu Jerusalema, quien en los próximos días cumplirá dos años.

“En la vida me he enfrentado a todo y nunca nada me ha arañado”, comenzó diciendo en el post, dejando claro que las acusaciones en su contra no tienen ningún fundamento real.

“Todas las injusticias y mentiras se han derrumbado ante la verdad y la fuerza de mi tenacidad. Hoy, gracias al amor de mi familia, volamos a una altura donde ninguna nube puede oscurecer la serenidad de nuestro cielo, aunque sea por un momento”, dijo. Finalmente, agradeció el apoyo recibido de todos sus fans.

Hasta ahora, ni Vacchi ni su equipo de abogados han hecho un pronunciamiento sobre las implicaciones legales de estas denuncias. También se desconoce si el influencer acudirá ante los jueces para su defensa.

