¿Henry Cavill y Shakira? Esta es la razón por la que se les vincula a los artistas

03 jun. 2022 - 12:00 hrs.

La pareja compuesta por Shakira y Gerard Piqué ha sido foco de atención durante los últimos días, luego de que se diera a conocer una supuesta infidelidad por parte del defensa del FC Barcelona.

Según la prensa española, esta habría sido la "gota que rebalsó el vaso" para la cantante colombiana, quien estaría dispuesta a separarse del futbolista después de 11 años de relación y dos hijos en común.

Como era de esperarse, han surgido todo tipo de especulaciones en torno a la polémica, desde la posible identidad de la tercera en discordia, hasta los nombres de los pretendientes que tendría la intérprete de "Estoy aquí" tras el quiebre.

En este contexto, surgió el rumor de que uno de los que estaría interesado en la artista sería nada más y nada menos que el actor británico Henry Cavill, conocido por su papel de Superman.

¿Por qué se vincula a Henry Cavill y Shakira?

Lo cierto es que los fanáticos de la oriunda de Barranquilla han mostrado todo su apoyo a su ídola, compartiendo un video en el que Cavill queda deslumbrado ante su belleza, luego de que ambos coincidieran durante la alfombra roja de un evento.

Las imágenes muestran al actor siendo entrevistado por una periodista, justo en ese momento nota la presencia de la estrella colombiana y se descoloca. "¿Esa es Shakira?", le preguntó a la reportera, visiblemente sorprendido. Al recibir una respuesta afirmativa, Cavill suelta una sonrisa.

Fue esa la reacción del protagonista de "The Witcher" que comenzó a hacerse viral, sin embargo, el registro no es actual. Para tristeza de los fans de ambos, el encuentro ocurrió hace siete años durante el estreno de la película "Operación U.N.C.L.E." y no en la reciente edición del Festival de Cannes, como se creía.

El hecho de que ambos se sigan mutuamente en Instagram ha sido otra de las razones para suponer que existe un romance o al menos un vínculo, sin embargo, por el momento Shakira no ha dado ninguna declaración sobre su situación sentimental.

Revisa el video viral

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

