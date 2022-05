Hija de Amaya Forch y Amaro Gómez-Pablos realiza su primer portafolio como modelo profesional

18 may. 2022 - 09:20 hrs.

Con solo 16 años, la hija del conductor Amaro Gómez-Pablos y la actriz Amaya Forch, Julieta, está construyendo su carrera como modelo y ya es parte de una reconocida agencia internacional a través de su sede en Chile.

Resulta que ahora, la joven, quien heredó el color de los ojos de su madre, realizó su primer portafolios profesional, en el que lució toda su belleza y elegancia.

Tras participar en algunas campañas publicitarias entre 2018 y 2019, Julieta fue fichada por la agencia Elite Model Management, una de las más prestigiosas de la actualidad.

El apoyo de sus padres

En conversación con Página 7, su padre se refirió al trabajo de su retoña, expresando su orgullo por cómo ha aprovechado esta oportunidad.

"Me gusta mucho su actitud porque lo cierto es que no se le van los humos a la cabeza, y lo toma como algo que puede hacer ocasionalmente, para viajar y tener algo de dinero para la universidad, me dice ella", contó.

Amaya en tanto, compartió hace un tiempo la noticia junto a algunas imágenes de una de las sesiones fotográficas en las que ha participado Julieta: "Mi Juli está tan grande y ahora que es parte de Elite Model Chile, le sacan fotos tan lindas", escribió.

Revisa las imágenes

El matrimonio de Amaya y Amaro Gómez-Pablos

Fue en 2005 cuando Amaya Forch se casó con Amaro Gómez-Pablos. El matrimonio duró 9 años y de dicha unión nacieron sus dos hijos, Julieta y Alonso.

En 2014 terminó la relación entre ambos. Si bien los primeros años no se habrían llevado bien, actualmente tienen una buena comunicación, principalmente por los hijos que tienen en común.

"Cuando ya pasa todo el dolor de la separación y uno puede estar más tranquilo, hay que tener la sabiduría de tratar de llevar la relación con el ex lo mejor posible para los niños. Eso no significa ser amigos ni andar mandándose WhatsApps. Pero sí en las cosas que tienen que ver con los niños me parece súper bien tener buena onda para ponerse de acuerdo", declaró ella a Wapp TV a mediados de 2021.

Todo sobre Famosos chilenos