"Para eso trabajamos": Polola de Nano Calderon revela la millonaria suma que pagaron por su perrita "Coca"

17 may. 2022 - 20:30 hrs.

Durante 2021, un nuevo integrante se sumó al departamento en el cual viven Hernán "Nano" Calderón y su polola, la influencer venezolana, Rebeca Naranjo.

Hablamos de "Coca", una pequeña perrita de raza Pomerania, por la cual, de acuerdo a una declaración que Rebeca dio esta semana, le costó una millonaria cifra a la pareja.

El valor del perro

Resulta que Rebeca, durante el fin de semana, por medio de sus historias de Instagram, compartió un mensaje llamando a adoptar perros en vez de comprarlos. Esto no le pareció a uno de sus seguidores, quien le enrostró que ella, para adquirir a "Coca", pagó "2 palos", es decir, 2 millones de pesos.

Naranjo la corrigió y le respondió, "no, no vale $2, nos costó $3.5 millones (y no me arrepiento, para eso trabajamos)".

Agregó que, "cómo se nota que te encanta vociferar y juzgar, antes de averiguar te cuento, siempre dije que cuando tuviera una casa adoptaría porque tendría un espacio digno donde estar, correr, jugar, etcétera".

Luego recibió otro comentario, de una persona que al igual que ella compró una de sus mascotas, pero que también tiene algunos que ha adoptado. Al respecto, Rebeca respondió que a futuro le gustaría hacer algo similar.

"Cuando tengamos una casa me encantaría, pero onda rescatar uno de la calle, recogerlo. En caso de que no, lo adoptaría feliz de las fundaciones. No sé como lo vaya a tomar "Coca" sí, pero tendrá que acostumbrarse nomás", cerró.

