"Ya está descansando": La tristeza de Maura Rivera tras haber dormido a su perro con problemas de salud

04 may. 2022 - 14:30 hrs.

Un difícil momento es el que se encuentra viviendo actualmente la bailarina Maura Rivera junto a su familia, luego que tuvieran que sacrificar a uno de sus perros durante esta semana.

La decisión la tuvieron que tomar luego que su mascota, de nombre Igor, comenzara hace meses a desarrollar cálculos renales, de los cuales había sido operado. No obstante, también tenía una hernia en su estómago, y durante los últimos días estaba usando un catéter para administrarle los medicamentos.

La despedida de Maura

Durante la tarde de este martes 3 de mayo, Maura publicó un tierno video de Igor, a modo de despedida de su mascota que los acompañó durante 8 años.

"Buen viaje al cielo guatón. Igor ya está descansando, el día de ayer (lunes 2 de mayo) llevamos a los niños a que se despidieran de Igor y en la noche nos tocó el momento más difícil a nosotros 2 (verlo partir), es triste, es angustiante, mis perros son mi familia no saben la pena que tenemos", comenzó lamentando en un comienzo.

Para toda su familia, aseguró que Igor "fue un ser tan especial, lo acompañamos hasta su último respiro, lo abrazamos, lo besamos, le hablamos y le agradecimos, dio la pelea hasta más no poder y nosotros hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance".

"Pero no se pudo más, me quedo tranquila porque fue un perro extremadamente feliz en la tierra y se fue lleno de amor", agregó.

Luego hizo un resumen de cómo fue Igor en vida, indicando de comienzo que su perro "era extremadamente paciente, obediente y tranquilo. Flojo y dormilón le gustaba mucho tomar sol, amaba ir a Viña y ladrarle a las gaviotas, o sentarse a contemplar la hermosa vista del mar, odiaba salir a caminar, correr o hacer cualquier deporte, en la casa era feliz".

"Prefería no meterse en líos por juguetes, siempre cedía, bueno para tomar agua y esperaba siempre con ansias su comida, dormía, roncaba y se olvidaba del mundo, no se hacía atado con nada, tenía todos los días su rutina y no entraba nunca a la casa sin que le dieran permiso", sumó.

Finalizó diciendo, "gracias por tanto guatón, espero haber estado a la altura de todo el amor que nos entregaste durante estos 8 años". Su posteo se llenó de mensajes de parte de sus seguidores, quienes empatizaron con estos difíciles días que está viviendo.

Revisa la publicación

