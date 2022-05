"Su peor año": Clan Kardashian-Jenner desata ola de memes tras su paso por la Met Gala 2022

02 may. 2022 - 22:56 hrs.

Por primera vez, el clan Kardashian-Jenner completo pudo estar presente en la MET Gala 2022, una extravagante velada filantrópica, que reúne a celebridades, empresarios, diseñadores, artistas, influencers y más, bajo un código de vestimenta específico.

Este año, el "dress code" es la continuación de la que se celebró el 2021 (hecha en dicho año en septiembre, excepcionalmente por el Covid-19), y tiene de nombre "In America: An Anthology of Fashion", que en español vendría siendo "En Estados Unidos: Una antología de la moda".

Pese a que en ocasiones anteriores, algunas de las integrantes de la famosa familia deslumbraron con glamurosos y exóticos atuendos, esta vez fueron acusadas de no entender el concepto del exclusivo desfile de moda.

Críticas al clan

Una de las más criticadas fue Kylie Jenner, quien apareció con un vestido de novia Off-White y un velo de red, acompañado por una gorra deportiva cubierta de flores. Por su parte, Khloé Kardashian vistió un entallado vestido dorado con transparencias y lentes de sol.

Otra de las que no destacó fue Kourtney Kardashian. La empresaria llegó acompañada de su novio Travis Barker a la alfombra roja, luciendo una camisa blanca corta que combinó con una falda blanca y negro con figuras asimétricas en el vuelo.

Kim Kardashian y su tributo a Marilyn Monroe

Uno de los looks que sin dudas dio que hablar fue el de Kim Kardashian, quien se presentó utilizando una réplica del icónico vestido que Marilyn Monroe lució para cantarle "Feliz Cumpleaños" al presidente John F. Kennedy en 1962. La socialité posó junto a su novio, el actor Pete Davidson, dejando atrás su mediático divorcio con Kanye West.

Aunque algunos internautas alabaron el histórico look de la empresaria, algunos usuarios insistieron en que no respetó la temática de esta edición.

Kim Kardashian eligió para la #METGala un Bob Mackie que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantarle el feliz cumpleaños a JFK.



El vestido tiene el record de ser el más costoso del mundo al venderse por 4.8 millones de dólares y cuenta con 2.500 cristales pegados a mano pic.twitter.com/SWuWd67F4s — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) May 3, 2022

Definitivamente su peor año, que atrocidades x favor. Como vas a gastar 5 palos verdes en un vestido de Marilyn para usarlo en una gala QUE NADA QUE VER LA TEMATICA, ese vestido es totalmente el tema de la Met pasada

Y mas cejas de kendall???#MetGala #MetGala2022 #Kardashian pic.twitter.com/cApScW0KA7 — Franchescoli🦓 (@FranchuGenin) May 3, 2022

Kim Kardashian viendo a sus hermanas #MetGala pic.twitter.com/CS0Ml9FUAQ — Yami en turkish (@hanker_stan) May 3, 2022

tantos años esperando para ver a todo el clan kardashian en la #MetGala con outfits icónicos y aparece kylie como si fueran sus 15 y se llamara kimberly yajaira, no puedo mássss pic.twitter.com/Y0AV6OPc7x — 𝐊𝐡𝐥𝐨𝐞́ 🖤 (@khloedelacour) May 2, 2022

Haber se entiende que el vestido de Kim Kardashian sea icónico pero no podemos decir que salvo el met cuando hubieron personas que siguieron el código y lucieron espectaculares #MetGala pic.twitter.com/M1H0ppaM1L — 🦋 (@alexa_danda) May 3, 2022

Soy fan de Kylie y el clan Kardashian, pero esta vez me quedo con el gran Homero que tiene mas gracia y personalidad en la Met Gala de este año.#MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/1Z48sDYhJd — Alex Palma 🌴 (@OswanRua) May 3, 2022

Yo viendo que Kim Kardashian salvo esta Noche de Met gala siguiendo la Temática del evento con el iconico vestido de Marilyn Monroe pic.twitter.com/qmZuLrJSQo — Once upon a Time A Bitch (@LaloMartinez_4) May 3, 2022

