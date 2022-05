Llegó con vestido: Bad Bunny sorprende con su look y rompe estereotipos en su primera Met Gala

02 may. 2022 - 21:45 hrs.

Durante este lunes 2 de mayo se dio inicio a la MET Gala 2022, el evento benéfico que reúne a celebridades, empresarios, diseñadores, artistas, influencers y más, bajo un código de vestimenta o "dress code" específico.

Si de marcar la diferencia se trata, hubo famosos que se robaron las miradas con estrafalarios atuendos, que incluyeron plumas, capas, vestidos dobles y de llamativos colores.

Una de las estrellas latinas más esperadas fue Bad Bunny, quien apareció en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de New York con un particular atuendo. El "Conejo Malo" descartó el tradicional smoking negro y destacó con un atuendo completamente diferente.

Vestido con la marca de lujo británica Burberry, el intérprete de "Volando" deslumbró con un conjunto color beige que combinó un traje con corbata y amplias hombreras en la parte superior con una falda larga.

Además del espectacular vestuario que el puertorriqueño utilizó, el peinado fue otro elemento que llamó la atención de sus fanáticos, ya que llegó con el cabello recogido y con accesorios dorados.

¿Qué es la MET Gala?

Muchas noticias se hacen sobre los looks de la MET Gala, pero pocos conocen de qué se trata el evento. La Gala del Museo Metropolitano de Arte (MET), de Nueva York, es un evento organizado por el Instituto del Vestido (Custome Institute), y tradicionalmente se celebra el primer lunes de mayo.

A este asisten celebridades y famosos de todas las áreas, y van vestidos al alero de una temática que cambia año tras año, lo que motiva la creatividad de los asistentes.

Este año, el "dress code" es la continuación de la que se celebró el 2021 (hecha en dicho año en septiembre, excepcionalmente por el Covid-19), y tiene de nombre "In America: An Anthology of Fashion", que en español vendría siendo "En Estados Unidos: Una antología de la moda".

