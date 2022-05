Met Gala 2022: Revisa los looks más comentados del extravagante desfile por la alfombra roja

02 may. 2022 - 20:24 hrs.

El mundo de las celebridades y la moda celebra la noche del lunes 2 de mayo la MET Gala 2022, un extravagante desfile de estrellas para el evento benéfico que retoma su versión tradicional luego de dos años de pandemia.

Este año, el "dress code" es la continuación de la que se celebró el 2021 (hecha en dicho año en septiembre, excepcionalmente por el Covid-19), y tiene de nombre "In America: An Anthology of Fashion", que en español vendría siendo "En Estados Unidos: Una antología de la moda".

Uno de los looks más comentados fue el de la anfitriona de esta edición, la actriz Blake Lively, quien deslumbró con un vestido transformable de Atelier Versace, que cambió de color en plena alfombra roja, adquiriendo un tono azul claro, en referencia a la estatua de la Libertad.

Pero si de marcar la diferencia se trata, hubo famosos que se robaron las miradas con estrafalarios atuendos, que incluyeron plumas, capas y llamativos colores.

Revisa aquí los looks más comentados de la gala:

Billie Eilish

Winnie Harlow

Jordan Roth

Chloë Grace Moretz

Sarah Jessica Parker

Shawn Méndez

Dakota Johnson

Fredrik Robertsson

¿Qué es la MET Gala?

Muchas noticias se hacen sobre los looks de la MET Gala, pero pocos conocen de qué se trata el evento. La Gala del Museo Metropolitano de Arte (MET), de Nueva York, es un evento organizado por el Instituto del Vestido (Custome Institute), y tradicionalmente se celebra el primer lunes de mayo.

A este asisten celebridades y famosos de todas las áreas, y van vestidos al alero de una temática que cambia año tras año, lo que motiva la creatividad de los asistentes.

