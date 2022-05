"Es la razón por la que creo en el amor": Captan la reacción de Ryan Reynolds al ver a Blake Lively en la Met Gala

02 may. 2022 - 19:32 hrs.

Unos de los primeros famosos en llegar a la MET Gala 2022, el exclusivo desfile de moda en el Museo Metropolitano de Arte en New York, Estados Unidos, fueron los anfitriones de este año, el matrimonio de actores Blake Lively y Ryan Reynolds.

La estrella de "Gossip Girl" deslumbró con un vestido rosa transformable de Atelier Versace doble, que cambió de color en plena alfombra roja, adquiriendo un tono azul claro, en referencia a la estatua de la Libertad. Por su parte, Reynolds optó por un traje de terciopelo Ralph Lauren.

El momento en que cambió de look se volvió viral en redes sociales, ya que las cámaras captaron la particular reacción de Reynolds al ver a su esposa.

En las imágenes se ve al actor quedar boquiabierto y luego comenzar a aplaudir, lo que desató una serie de publicaciones, comentarios y memes entre los internautas que están viendo el evento.

"Si no me ve como Ryan Reynolds ve a Blake Lively, no quiero nada", "Quédate con quien te mire como Ryan Reynolds a Blake Lively", "Es la razón por la que creo en el amor", son algunos de los mensajes que destacan en Twitter.

Revisa las imágenes

Ryan Reynolds mirando con brillos en los ojos y aplaudiendo Blake Lively mientras se luce en la Met gala es la razón por la que creo en el amor pic.twitter.com/WUG89nGUg7 — Vale lvs Percy Jackson📚 (@HeroFT5SOSbooks) May 2, 2022

A quien lq se le reza para conseguir un RYAN REYNOLDS https://t.co/On8rmuFTmu — 𝗫𝗜𝗠𝗘 FIGUEREDO 🇵🇾 (@ximefg_) May 2, 2022

o sorriso do ryan reynolds vendo o quanto a blake lively estava maravilhosa, admirando ela todo bobo apaixonado e aplaudindo



EU AMO TANTO ELES #MetGala pic.twitter.com/64Mq5yK5v9 — lai 📖 (@aelinbegins) May 2, 2022

Yo también haría la jeta de Ryan Reynolds al ver esa maravilla de mujer que tiene. pic.twitter.com/xqFRyLkmve — Lux Lancheros (@LuxAndLan) May 2, 2022

¿Dónde puedo ver la MET Gala?

La transmisión de la MET Gala comenzó a las 18:00 horas de Chile, y se podrá ver a través del canal E! Entertainment.

De no tener dicho servicio, también se podrá ver por Internet, a través de las plataformas digitales de la revista Vogue España.

Todo sobre Famosos

Todo sobre Tendencias