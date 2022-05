Perdió siete kilos y se tiñó el cabello por 14 horas: Así fue la transformación de Kim Kardashian en Marilyn Monroe

03 may. 2022 - 16:00 hrs.

Parecía imposible que Kim Kardashian pudiera superar el misterioso traje negro que lució en la MET Gala del año pasado, pero lo logró. La socialité apareció en la edición 2022 con un traje original de la icónica Marilyn Monroe.

La estrella de la telerrealidad se robó todas las miradas cuando apareció en la alfombra roja con Pete Davidson, su nueva pareja tras el divorcio de Kanye West.

De hecho, opacó también a todas sus hermanas, quienes no sorprendieron tanto como siempre. Kylie Jenner apareció vestida de novia con un gorro de béisbol; Kendall lució sin cejas; y Khloé y Kourtney pasaron sin pena ni gloria.

Todo sobre Kim Kardashian

Así lució Kim Kardashian el brillante vestido de Marilyn Monroe

La idea de Kim Kardashian no se le ocurrió de la noche a la mañana. La influencer aseguró que todo ocurrió justo después de la gala en septiembre del año pasado.

Y para Kim no hay nada más icónico que el vestido brillante que usó Marilyn el 19 de mayo de 1962 en su actuación en Madison Square Garden, donde cantó el “Cumpleaños Feliz” al presidente John F. Kennedy.

La socialité lució su figura enfundada en el impresionante traje ceñido, adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano. Pero meterse en el traje vintage no fue una tarea sencilla.

"Me lo probé y no me quedó bien. Entonces dije: 'Dame tres semanas'. Tuve que perder más de 7 kilos para hoy", dijo, según reseñó la revista Vogue. Además Kim tiñó su cabello de rubio durante 14 horas continuas para lograr el platinado de Monroe. Luego lo recogió en una perfecta y elegante cola de geisha.

La modelo viajó hasta el “Ripley's Believe It or Not”, donde se conservaba la prenda desde que fue adquirida por 4,8 millones de dólares en 2016.

El vestido fue una obra de Jean Louis, basado en un boceto de Bob Mackie, y originalmente costó 1.440 dólares. Cuando la fallecida cantante y actriz lo usó tenía 36 años, y fue justo tres meses antes de su trágica y misteriosa muerte.

Todo sobre Famosos