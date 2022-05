No solo se burlaron de las Kardashian: Estos son los mejores memes en redes sociales de la MET Gala 2022

Como tradicionalmente ocurre desde hace más de 60 años, este lunes, el dos de mayo, se celebró en el Museo Metropolitano de Nueva York la MET Gala, hasta donde llegaron decenas de celebridades a mostrar sus mejores looks para deslumbrar a la audiencia.

No obstante, algunos famosos, por más que trataron, no se salvaron de los memes y las burlas por los looks. Bien lo sabe el clan Kardashian-Jenner, quienes fueron tendencia en Twitter por lo poco acertado de sus atuendos para esta gala.

Y es que este año la temática era "glamour dorado", recordando cómo la moda ha reflejado de forma histórica las nociones de identidad "en evolución de Estados Unidos", en palabras dichas por el director del MET, Max Hollein.

Todo sobre met gala 2022

Entre quienes lograron cumplir a cabalidad la temática fueron Blake Lively, anfitriona de la alfombra roja, quien brilló con un vestido con diseño dos en uno, el diseñador Tom Ford, la actriz Cinthia Erivo, Joe Jonas, por mencionar a algunos.

No obstante, también hubo desaciertos. Entre los outfits que más memes obtuvieron estuvo en primer lugar el de Kendall Jenner, quien llegó con un vestido de novia, el que muchos compararon con el de la película "¿Dónde están las rubias?", e incluso, con Homero Simpson.

La esposa de Hugh Jackman, la australiana Deborra-Lee Furness, también se ganó decenas de memes por su particular peinado "desarreglado".

El popular cantante, Bad Bunny, deleita con su música y sus looks pero esta vez no le acertó. En Twitter, muchos criticaron su peinado, comparándolo con dibujos animados.

Ya por último, uno de los que más dio que hablar fue el empresario Fredrik Robertsson, quien asistió con un traje que contó con impresiones 3D en tonos plateados, por el que lo compararon con un bicho.

i don’t know how to explain it but they have the same energy #MetGala pic.twitter.com/Yych8pXTiq