La imagen del pasado de Kylie Jenner es la versión irreconocible de la mujer que se convirtió en la millonaria empresaria de la cosmetología.

La socialité es parte de las hermanas que saltaron a la fama con el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, conocidas no solo por sus excéntricos estilos de vida, sino por las innumerables operaciones estéticas que se han practicado desde que apenas eran unas adolescentes.

De esa forma, la menor del clan Kardashian-Jenner no ha escapado a las cirugías que se han practicado todas sus hermanas incluyendo a la matriarca de la familia, Kris Jenner, por lo que ahora luce un nuevo rostro y cuerpo que en el pasado nunca tuvo.

El asombroso cambio de Kylie Jenner

A sus 23 años, la fundadora del emporio Kylie Cosmetics se ha modificado la mayoría de las partes del cuerpo que son operables, publicó el diario El Mundo de España en el 2016; al resaltar que el propio artífice de los cambios de la empresaria, el cirujano Simon Ourian, habló de los arreglos estéticos que se ha practicado.

El profesional de la cirugía, que fue visto en algunos capítulos del reality show de E!, reconoció que la influencer “ha experimentado una maravillosa metaformosis” al modificar sus caderas, su derreire, labios, mamas, mentón y hasta sus ojos.

Con una foto de cuando era solo una jovencita, se puede ver que carecía de las pronunciadas caderas que hoy compiten con las de su controversial hermana Kim Kardashian. Su cuerpo original dista de la silueta de reloj de arena que hoy luce en cada una de sus atrevidas publicaciones, producto de las lipoesculturas realizadas.

Su pequeña boca quedó en el pasado y sus voluminosos labios de ahora son parte de un rostro completamente diferente. Kylie Jenner se ha practicado una rinoplastia para eliminar lo puntiagudo de su nariz. El mentón fue “limado” para dejar su forma de la cara más prominente.

Ourian reveló que su mirada de “felina” ha sido parte de los arreglos en quirófano, para dejarlos más rasgados y profundos, los perfectos para lucirlos en su mundo fashionista.

De tener un pequeño busto, pasó a unas mamas aumentadas que presume en ceñidos outfits y en sus posados en trajes de baño.

De esta manera, la que había sido considerada la “patito fea” de las Kardashian se ha transformado en la más sensual de las cinco famosas hermanas y 233 millones de seguidores en Instagram la han hecho una de las preferidas en las redes sociales.

Todo sobre Famosos