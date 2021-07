La foto de Kourtney Kardashian en bikini que sorprendió: ¡Sin filtro deja ver su celulitis!

Conocidas por sus cuerpos voluptuosos, las Kardashian son siempre señaladas por sus fans por su obsesión en el uso de la edición de sus fotografías. Pero esta vez la mayor del clan, Kourtney, brindó una cátedra de amor propio al dejarse ver al natural, con celulitis en sus glúteos.

Las hermanas protagonistas del reality “Keeping Up With The Kardashian” cuidan con especial celo todas las fotografías que comparten en sus redes sociales, al punto que el equipo de Khloé Kardashian tuvo su peor pesadilla cuando se filtró una instantánea en traje de baño, en la que aún trabajan para borrarla de todas plataformas en las que se hizo viral hace meses.

Ninguna fotografía de las famosas socialités salen a luz sin Photoshop ni filtros. Resulta imposible verlas sin estas dos herramientas que se han convertido en sus mejores aliadas a la hora de presumir sus cuerpos y su belleza. Sin embargo, Kourtney es la más "natural", frente a las transformaciones que lucen los cuerpos modelados por cirugías de sus hermanas.

Kourtney Kardashian sin filtros

Aunque la fotografía la posteó en su cuenta de Poosh, Kourtney Kardashian presumió su figura en un atrevido bikini estilo tanga, con el que no dejó nada a la imaginación. Pero lo que más llamó la atención de sus fans es que optó por no editarla para presentarse al natural ante el público.

Tal como lo describe el portal de Entertainment Tonight (ET), la empresaria se vio muy orgullosa en mostrar los hoyuelos que se hacían en su derrier y sin pensarlos dos veces, quiso compartir ese estado natural en toda mujer.

En la imagen se ve a Kourtney de espaldas caminando entre frondosos arboles verdes y sobre piedras planas, con tacones rojos de tiras entrelazadas en sus tobillos y el mini bikini de estampado floral, además de un sombrero de pescador rojo.

En la descripción, la fundadora de Poosh bromeaba del entrenamiento para levantar la retaguardia, gracias a la ayuda de su entrenadora de pilates.

Los seguidores parecían incrédulos ante lo que veían, pues la estrella de televisión no editó la imagen y borrar así los rastros de celulitis que se veían en parte de sus glúteos.

De inmediato los fans no dudaron en elogiar a la carismática hermana Kim Kardashian por su valiente elección de amor sincero por su cuerpo.

“Gracias, sin filtros”; “Siiiii, celulitis”; “Reina, sin editar”; “Qué gran forma de empoderar el cuerpo de una mujer”; “Amo que las pequeñas marquitas se conservaran”; “Es tan natural y bello”; “Gracias por no editarla”; “Ella es mi favorita de todas, porque lo mantiene real y es humilde. Amo el hecho de que a ella no le importa, porque es hermosa”, fueron los comentarios de fans que dejaron saber su agrado ante el hecho de dejarse ver tal cual es.

A sus 42 años, vive su mejor momento al compartir una relación con el baterista y músico de la banda Blink-182, Travis Barker, de quien está enamoradísima y así lo demuestra en sus publicaciones de Instagram.

