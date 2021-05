La polémica vuelve a rondar la vida de Kim Kardashian. Ahora la exesposa de Travis Barker, Shanna Moakler, asegura que el baterista y actual pareja de Kourtney Kardashian, le fue infiel con la modelo mientras estuvieron casados.

Las acusaciones de la actriz se hacen públicas luego de que la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner formalizara su relación con el músico el pasado mes de febrero y después de que ambos fueran captados juntos en varias ocasiones disfrutando de su amor.

"Ambos (Kim y Travis) se conocieron en el año 2000, cuando ella era apenas una asistente de Paris Hilton y me divorcié de mi ex porque los vi, los sorprendí teniendo una aventura", aseguró la también actriz durante una entrevista con el portal de noticias Us Weekly.

Kim Kardashian y Travis Barker se enviaban mensajes

La atracción de Travis Barker hacia Kim Kardashian no es un secreto. En el año 2015, el baterista de la banda punk Blink-182 admitió su atracción física por la estrella de televisión en sus memorias "Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums".

Según reveló el portal, en el libro, Barker admitió que la espiaba en secreto y que en varias ocasiones fueron a cenar, pero “todo quedó en una amistad”. Sin embargo, la exesposa asegura tener pruebas. “Barker está mintiendo acerca de no haber tocado a Kim”.

"Estábamos trabajando en nuestro matrimonio y tratando de sanar ese romance, esa infidelidad, pero él continuó trabajando con ella y luego recibí todos los mensajes de texto que los otros terceros que fueron testigos me hicieron saber. Es algo de lo que yo estaba muy consciente", aseguró en exclusiva al portal de noticias.

¿Qué pasará con Kim y Kourtney Kardashian?

Con estas acusaciones, se agrega un detonante más a la problemática relación de las hermanas mayores de la famosa familia. El mes de marzo, Kanye West, expareja de Kim y padre de sus cuatro hijos, ya había amenazado con revelar la razón por la que ella no se llevaba bien con Kourtney.

Además las diferencias entre ambas también quedaron en evidencia en varios capítulos del programa “Keeping Up with the Kardashians” cuando protagonizaron varias discusiones que terminaron en golpes.

Hasta ahora, los representantes de Barker y Kardashian no se han pronunciado sobre las acusaciones de Shanna Moakler, informó el portal Fox News.

