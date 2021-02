Kourtney Kardashian volvió a encontrar el amor. La hermana de Kim Kardashian está nuevamente enamorada y así lo quiso gritar a los cuatro vientos al publicar una fotografía en la que refleja que su corazón fue conquistado por el músico Travis Barker.

La mayor del clan Kardashian-Jenner compartió una imagen donde aparecen sus manos entrelazadas dentro de un automóvil. La suya con un manicure perfecto en forma de corazón en rojo escarlata y la de su pareja mostrando los tatuajes que cubren toda su piel.

Te puede interesar Kourtney Kardashian revela sus especiales secretos para proteger el cabello

Un día después de San Valentín, los enamorados deciden hacer oficial su romance haciendo uso de las redes sociales, en una emotiva postal que desató más de 23 mil comentarios, en menos de 10 horas, en la cuenta de Kourtney Kardashian entre sus más de 111 millones de seguidores en Instagram.

El baterista, de 45 años, hizo lo propio con la gráfica, pero compartiéndola desde su historias de Instagram.





En julio de 2015 Kourtney anunció su separación del padre de sus 3 hijos, Scott Disick de quien quedó divorciada ese mismo año 2015 tras 9 años de matrimonio. Luego se conoció que mantuvo una relación con el modelo Younes Bendjima y el más reciente con Luka Sabbat.

Son viejos amigos Kourtney Kardashian y Travis Barker

La fundadora de Poosh se ha mantenido soltera desde su divorcio y siendo la mejor amiga de su exesposo, quien se ha mantenido en la familia que encabeza la matriarca Kris Jenner y siendo parte del elenco del reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Pero ahora que la empresaria vuelve a darse una oportunidad en el amor, vemos a Kourtney de 41 años enamorada de uno de sus mejores amigos, Travis Barker, con quien se le ha visto desde hace varios años compartiendo en alfombras rojas y en varias salidas por Los Ángeles.

Baker es un baterista estadounidense con años de trayectoria en la música, pues empezó a tocar este instrumento desde los 5 años. En la actualidad pertenece a la banda "Blink 182" y también ha formado parte de grupos como “Feeble”, “The Suicide Machines”, “The Aquabats”, “Box Car Racer”, “Expensive Taste” y “+44”.

Kourtney y Travis han sabido ser buenos amigos desde hace varios años y comparten momentos importantes entre sus hijos, además son vecinos en la misma comunidad cerrada en el condado de Calabasas.

El músico es padre de dos hijos: Landon Asher, de 17 años, y Alabama Luella, de 15 años, nacidos de su segundo matrimonio con la actriz y la ex Miss Estados Unidos 1995, Shanna Moakler. También tiene una hijastra, Atiana Cecilia de la Hoya, hija Moakler y el boxeador Oscar de la Hoya.

Todo sobre Kim Kardashian